Президент Кыргызстана с рабочим визитом вылетел в Россию

26 декабря 2016, 10:46 Комментарии
Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, с рабочим визитом вылетел в город Санкт-Петербург Российской Федерации. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
В ходе саммита Евразийского экономического союза будут обсуждены текущие вопросы и приоритеты дальнейшего развития объединения.
В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.