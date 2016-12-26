Президент Кыргызстана с рабочим визитом вылетел в Россию

26 декабря 2016, 10:46 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, с рабочим визитом вылетел в город Санкт-Петербург Российской Федерации. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе саммита Евразийского экономического союза будут обсуждены текущие вопросы и приоритеты дальнейшего развития объединения.

В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.