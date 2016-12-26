ГНС реализовала мероприятия 1 этапа плана по демонтажу системной коррупции в ведомстве

26 декабря 2016, 10:56 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР реализовала 1 этап ведомственного Детализированного плана пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Как было отмечено на заседании Рабочей группы Совета обороны КР, где были рассмотрены итоги мониторинга по исполнению Налоговой службой плана по демонтажу коррупционных рисков, исполнены 95% мероприятий.

В результате проведенной работы принят ряд нормативно-правовых актов, которые упрощают определенные процедуры и устраняют лишние бюрократические препоны. То есть действие принятых законопроектов позволяет сократить временные и трудовые затраты налогоплательщиков и налоговых органов, существенно снижает риск "крышевания" налоговым сотрудником налогоплательщика, несвоевременно предоставляющего налоговую отчетность, а также в значительной степени сокращается прямой контакт налогоплательщика с сотрудниками налоговых органов.

В частности, Налоговой службе переданы функции государственной регистрации индивидуальных предпринимателей (с 1 января 2016 года). Теперь нет необходимости для посещения, как это было предусмотрено раньше, двух госорганов - статистики и налоговой службы, т.к. услуги оказывает одно ведомство. При этом ГНС осуществляет бесплатную регистрацию, когда как органы статистики, до 2016 года осуществлявшие функции государственной регистрации, взимали плату в размере от 145 до 330 сомов в зависимости от региона страны.

Утверждено новое Положение о регистрации налогоплательщиков, где пошагово прописана процедура их регистрации с указанием временных интервалов. Новый документ позволил установить во всех налоговых органах единые требования по регистрации налогоплательщиков. Тем самым повышена ответственность должностных лиц налоговой службы за нарушение регламента регистрации в целях извлечения выгод из-за сложности процедур и временных проволочек. Новое положение также повышает эффективность администрирования налогоплательщиков в части прохождения ими регистрации в налоговых органах, сокращает коррупционные риски при регистрации налогоплательщиков.

Упрощена процедура ликвидации юридических лиц за счет того, что из перечня необходимых документов исключены справка и ликвидационный баланс, требование об опубликовании объявления при утере (порче) и недействительности при выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, предоставление согласия уполномоченного государственного органа, регулирующего рынок ценных бумаг при прекращении деятельности акционерного общества (реорганизация, ликвидация), приложение при государственной перерегистрации акционерного общества, коммерческого кооператива и некоммерческой организации, документа с указанием наличия или отсутствия иностранного участия. Определен и установлен порядок прекращения деятельности при банкротстве.

Упрощена процедура предоставления отчетов и уплаты по подоходному налогу, роялти и налогу с продаж для субъектов малого, среднего предпринимательства и некоммерческих организаций путем их предоставления ежеквартально.

В Концепции фискальной политики КР на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства КР от 07.07.2015 г., инициатива внесения законопроектов по фискальной политике возложена только на уполномоченный госорган, что также исключает возможности для ведомственного лоббизма норм с целью извлечения личных выгод сторон. Сокращено количество субъектов, обладающих правом разработки и внесения изменений.

Другим своим постановлением (от 25.10.2016 г.) Правительство КР одобрило поправки в Налоговый кодекс КР, регламентирующие право выбора налогоплательщиком досудебного рассмотрения налоговых споров или прямого обращения в суд для снижения коррупционного давления при рассмотрении апелляций. Также предусмотрена возможность получения патента на любой срок и исключена норма, по которой сотрудники налоговых органов не должны требовать заявления при приостановлении субъектом предпринимательства экономической деятельности.

Своим Постановлением от 25.11.2016 г. Правительство КР внесло дополнения в постановление "Об утверждении положений и Порядка по администрированию налогов от 7 апреля 2011 года № 144 (в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 16 января 2016 года № 12), регламентирующее постановку налогоплательщика на общий налоговый режим, в случае не предоставления им заявления о выбранном режиме налогообложения, что позволяет производить регистрацию субъектов предпринимательства в качестве налогоплательщиков по принципу "единого окна".

Постановлением Правительства КР от 13.12.2016 г. № 670 одобрен проект закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности КР, предусматривающий дифференциацию размеров административных штрафов. Действие этого закона снижает вероятность вступления в сговор налоговых сотрудников и налогоплательщиков, несвоевременно предоставивших налоговую отчетность и имеющих при этом суммы налоговых обязательств намного меньше суммы самого административного штрафа.

На стадии согласования находится Детализированный план демонтажа коррупционных рисков (2 этап), направленный на снижение и искоренение коррупционных рисков при проведении налоговых проверок и рейдового налогового контроля.

Предлагается разработать положения по проведению камеральных и выездных проверок, установлению налоговых постов, разграничить цели рейдового налогового контроля, ввести в налоговое законодательство понятия "индивидуальной трудовой деятельности" и "индивидуальной профессиональной деятельности. Разработать методику расчета ставок добровольного патента для различных видов деятельности самозанятого населения, предусмотрев при этом для них возможность получения патента на любой срок, упростить формы налоговой отчетности, в том числе по операциям со странами - членами ЕАЭС, разработать процедуру принудительной регистрации выявленных незарегистрированных предпринимателей в качестве налогоплательщиков.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента КР от 2013 года "О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти", при Совете обороны КР была создана Рабочая группа по выявлению коррупционных зон и рисков в деятельности налоговой службы.

По результатам проведенной работы было выявлено 10 коррупционных зон и 29 коррупционных рисков в деятельности налоговых органов. В соответствии с чем был разработан план по демонтажу выявленных коррупционных рисков в системе налоговой службы с реализацией в 2 этапа. Это было связано прежде всего с вхождением Кыргызстана в ЕАЭС, а также передачей функций администрирования социальных отчислений с Социального фонда Налоговой службе.