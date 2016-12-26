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В Москве задержали кыргызстанца, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

 

Фотографии: 24.kg

  

Источник:
http://24.kg/kriminal/42322_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399426-ru.html

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26 декабря 2016, 10:42       Комментарии

"В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки", - сообщили российские СМИ.
Накануне сообщалось, что на востоке столицы в субботу днем в ванной комнате одной из квартир найдена зарезанная 12-летняя девочка. В момент обнаружения тела ребенка в квартире находилась бабушка и четырехлетний ребенок.
По данным Следственного комитета, подозревается бывший муж сестры матери убитого ребенка - гражданин КР Чынгыз Ж., 1995 года рождения. Оперативники угрозыска задержали его 25 декабря, когда он пытался выехать за пределы России. Задержанный сознался в совершении преступления.
"В квартире, где произошло убийство, жила пожилая хозяйка и семья из Кыргызстана, которая ухаживала за женщиной в обмен на предоставленный кров. Известно, что 21-летний мужчина часто ругался с семьей своей сожительницы. Возможно, это могло стать мотивом его действий", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 УК России (убийство малолетнего).
Фото Российских СМИ.

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