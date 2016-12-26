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Бишкекская ТИК подвела итоги выборов. Сколько мандатов получат партии, прошедшие в горкенеш?

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399424-ru.html

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26 декабря 2016, 10:39       Комментарии

Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша. Как сообщили 26 декабря АКИpress в ТИК, результаты голосования за партии распределились следующим образом:
- СДПК - 25,8%,
- "Республика - Ата-Журт" - 24,5%,
- "Онугуу-Прогресс" - 15,5%,
- "Мекеним Кыргызстан" - 13,1%,
- "Кыргызстан" - 9,4%,
- "Таза Кыргызстан" - 0,4%,
- "Актив" - 0,1%,
- "Уулу Кыргызстан" - 1,4%,
- "Партия зеленых Кыргызстана" - 0,4%,
- Народно-демократическая партия Кыргызстана - 0,6%,
- "Демократ" - 1,2%,
- "Партия коммунистов Кыргызстана" - 0,9%,
- "Аалам" - 0,5%,
- "Жаны Доор" - 1,2%,
- Против всех - 2,7%.
В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий, преодолевших 7%-ный порог. СДПК получит 13 мандатов, "Республика - Ата-Журт" - 12, "Онугуу-Прогресс" - 8, "Мекеним Кыргызстан" - 7, "Кыргызстан" - 5.

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