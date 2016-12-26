Бишкекская ТИК подвела итоги выборов. Сколько мандатов получат партии, прошедшие в горкенеш?

26 декабря 2016, 10:39 Комментарии

Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша. Как сообщили 26 декабря АКИpress в ТИК, результаты голосования за партии распределились следующим образом:

- СДПК - 25,8%,

- "Республика - Ата-Журт" - 24,5%,

- "Онугуу-Прогресс" - 15,5%,

- "Мекеним Кыргызстан" - 13,1%,

- "Кыргызстан" - 9,4%,

- "Таза Кыргызстан" - 0,4%,

- "Актив" - 0,1%,

- "Уулу Кыргызстан" - 1,4%,

- "Партия зеленых Кыргызстана" - 0,4%,

- Народно-демократическая партия Кыргызстана - 0,6%,

- "Демократ" - 1,2%,

- "Партия коммунистов Кыргызстана" - 0,9%,

- "Аалам" - 0,5%,

- "Жаны Доор" - 1,2%,

- Против всех - 2,7%.

В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий, преодолевших 7%-ный порог. СДПК получит 13 мандатов, "Республика - Ата-Журт" - 12, "Онугуу-Прогресс" - 8, "Мекеним Кыргызстан" - 7, "Кыргызстан" - 5.