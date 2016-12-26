ГНС реализовала мероприятия 1 этапа плана по демонтажу системной коррупции в ведомстве

26 декабря 2016, 10:26 Комментарии

Государственная налоговая служба реализовала 1 этап ведомственного Детализированного плана пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции.

По данным ГНС, рассмотрены итоги мониторинга по исполнению Налоговой службой плана по демонтажу коррупционных рисков, исполнены 95% мероприятий.

"В результате проведенной работы принят ряд нормативно-правовых актов, которые упрощают определенные процедуры и устраняют лишние бюрократические препоны. То есть действие принятых законопроектов позволяет сократить временные и трудовые затраты налогоплательщиков и налоговых органов, существенно снижает риск "крышевания" налоговым сотрудником налогоплательщика, несвоевременно предоставляющего налоговую отчетность, а также в значительной степени сокращается прямой контакт налогоплательщика с сотрудниками налоговых органов", – говорится в сообщении.

В частности, Налоговой службе переданы функции государственной регистрации индивидуальных предпринимателей (с 1 января 2016 года). Теперь нет необходимости для посещения, как это было предусмотрено раньше, двух госорганов – статистики и налоговой службы, т.к. услуги оказывает одно ведомство. При этом ГНС осуществляет бесплатную регистрацию, когда как органы статистики, до 2016 года осуществлявшие функции государственной регистрации, взимали плату в размере от 145 до 330 сомов в зависимости от региона страны.

Утверждено новое Положение о регистрации налогоплательщиков, где пошагово прописана процедура их регистрации с указанием временных интервалов. Новый документ позволил установить во всех налоговых органах единые требования по регистрации налогоплательщиков.

Упрощена процедура ликвидации юридических лиц за счет того, что из перечня необходимых документов исключены справка и ликвидационный баланс, требование об опубликовании объявления при утере (порче) и недействительности при выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, предоставление согласия уполномоченного государственного органа, регулирующего рынок ценных бумаг при прекращении деятельности акционерного общества (реорганизация, ликвидация), приложение при государственной перерегистрации акционерного общества, коммерческого кооператива и некоммерческой организации, документа с указанием наличия или отсутствия иностранного участия. Определен и установлен порядок прекращения деятельности при банкротстве.

Упрощена процедура предоставления отчетов и уплаты по подоходному налогу, роялти и налогу с продаж для субъектов малого, среднего предпринимательства и некоммерческих организаций путем их предоставления ежеквартально.

Напомним, что в соответствии с указом президента КР от 2013 года "О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти", при Совете обороны КР создана Рабочая группа по выявлению коррупционных зон и рисков в деятельности налоговой службы.

По результатам проведенной работы выявлено 10 коррупционных зон и 29 коррупционных рисков в деятельности налоговых органов. В соответствии с чем был разработан план по демонтажу выявленных коррупционных рисков в системе налоговой службы с реализацией в 2 этапа. Это связано прежде всего с вхождением Кыргызстана в ЕАЭС, а также передачей функций администрирования социальных отчислений с Социального фонда Налоговой службе.