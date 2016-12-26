Кандидатов на пост премьера и министров обяжут сдавать экзамен по госязыку

26 декабря 2016, 10:31 Комментарии

На общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении дополнительных требований к кандидатам на пост премьер-министра или в члены правительства за исключением руководителя государственного органа, ведающего вопросами обороны и национальной безопасности.

Согласно поправкам, предлагается обязать кандидатов на пост премьера или в члены правительства сдавать экзамены на предмет владения государственным языком.

При этом установление владения кандидатом на должность премьер-министра, члена правительства государственным языком будет осуществляться Специальной комиссией по языку.

Согласно поправкам, кандидаты на экзамене должны:

<li>письменно изложить программу деятельности правительства объемом не более 3 страниц;</li><li>выступить устно в течение не более 15 минут с изложением основных положений программы деятельности правительства;</li><li>прочитать печатный текст объемом не более 3 страниц.</li>

Каждый член Специальной комиссии по языку дает заключение о владении кандидатом государственным языком по каждому пункту в отдельности вслух по следующей шкале:

<li>владеет;</li><li>не владеет.</li>

Решения Специальной комиссии по языку принимаются большинством голосов от числа присутствующих ее членов. Никто из присутствующих на заседании членов Специальной комиссии по языку не вправе воздержаться от голосования. При принятии решений Специальной комиссией по языку в случае равного числа голосов "за" или "против" голос председателя Специальной комиссии является решающим.

Проверка владения кандидатом государственным языком проводится при соблюдении равных условий для всех кандидатов. Государственное телевидение может освещать в прямом эфире процедуру установления владения государственным языком кандидатами.

Кроме этого, проектом закона предлагается ввести требования к кандидатам о наличии стажа работы на высших или главных административных должностях в государственных органах либо органах местного самоуправления по совокупности не менее 5 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет.

В справке-обосновании к документу поясняется, что предлагаемые нормы направлены на совершенствование кадровой политики, предусматривающее подбор руководящих кадров на профессиональной основе, предусмотренной Национальной стратегией устойчивого развития.

Там отмечено, что "Слабым остается кадровый потенциал государственного управления и местного самоуправления. Профессионализм, компетентность и нравственно-ценностные ориентиры определенной части государственных и муниципальных служащих не соответствуют предъявляемым требованиям", - говорится в документе.

Также в справке-обосновании к проекту закона отмечено, что предлагаемые изменения позволят изменить подход парламентских фракций, властных структур при определении кадровой политики и формировании состава правительства в сторону определения и подбора кадров, исходя из квалификации и профессиональной подготовки, опыта работы кандидата.

"Это приведет к улучшению кадрового потенциала страны, стимулированию профессионального роста государственных и муниципальных служащих", - уверен инициатор проекта закона депутат Акылбек Жапаров.