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Тянь-Шань с высоты орбиты спутника Sentinel-2A

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352691_ti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399421-ru.html

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26 декабря 2016, 10:31       Комментарии

Спутник Sentinel-2A сделал снимок горной системы Тянь-Шаня, пролетая над северо-западной частью Китая, недалеко от границы с Казахстаном и Кыргызстаном. Фотография была получена 18 ноября 2016 года, сообщает Naked Science. Горы, изображенные на снимке, являются частью Тянь-Шаня – горной системы, простирающейся на расстояние около 2800 км, что делает ее одним из самых длинных горных хребтов в Центральной Азии.
Ледники Тянь-Шаня потеряли около четверти своей массы начиная с 1960 года. Ученые считают, что остальная часть может растаять уже к 2050 году. Ледники системы являются ключевыми индикаторами изменения климата, а их таяние представляет угрозу для жителей расположенных вблизи районов.

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