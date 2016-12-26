Тянь-Шань с высоты орбиты спутника Sentinel-2A

26 декабря 2016, 10:31 Комментарии

Спутник Sentinel-2A сделал снимок горной системы Тянь-Шаня, пролетая над северо-западной частью Китая, недалеко от границы с Казахстаном и Кыргызстаном. Фотография была получена 18 ноября 2016 года, сообщает Naked Science. Горы, изображенные на снимке, являются частью Тянь-Шаня – горной системы, простирающейся на расстояние около 2800 км, что делает ее одним из самых длинных горных хребтов в Центральной Азии.

Ледники Тянь-Шаня потеряли около четверти своей массы начиная с 1960 года. Ученые считают, что остальная часть может растаять уже к 2050 году. Ледники системы являются ключевыми индикаторами изменения климата, а их таяние представляет угрозу для жителей расположенных вблизи районов.