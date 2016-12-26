Футболистки Кыргызстана разгромили Палестину на отборе чемпионата Азии

26 декабря 2016, 10:35 Комментарии

Женская сборная Кыргызстана по футболу до 19 лет (U-19) с разгромным счетом одержала победу в заключительном матче отборочного раунда чемпионата Азии-2017 в Янгоне (Мьянма).

Как сообщает Азиатская футбольная конфедерация, сборная Кыргызстана свой третий матч в группе провела с Палестиной. В этом матче счет на 16-й минуте открыла Кенжебубу Ырыбек кызы, а в конце тайма она же удвоила счет, оформив дубль - 2:0.

Во втором тайме сборной Кыргызстана удалось забить еще четыре мяча в ворота Палестины, и матч завершился со счетом 6:0. Авторами голов стали Бактыгул Токтоболотова, дубль оформила Виктория Далингер, хет-трик на счету Кенжебубу Ырыбек кызы, которая забила третий гол в этом матче.

Напомним, в отборочном раунде сборная Кыргызстана играла в группе "С" наряду с Мьянмой, Таиландом и Палестиной. Стартовый матч кыргызстанки провели со сборной Таиланда, где пропустили семь мячей от соперников в свои ворота. В этом матче сборной не удалось забить гол престижа, и игра завершилась разгромным поражением кыргызстанцев - 0:7.

Во втором матче кыргызстанская сборная встретилась со сверстницами из Мьянмы, где уступила также с разгромным счетом. В этом матче сборная пропустила четыре безответных мяча - 0:4.

Таким образом, заняв третье место в группе, сборная Кыргызстана завершила свое участие в отборочном турнире и не смогла квалифицироваться в финальный этап чемпионата Азии-2017.