Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году

26 декабря 2016, 10:00 Комментарии

Российско-Кыргызский фонд развития планирует открыть в Кыргызстане двадцать заводов и фабрик. ИА "24.kg" решило выяснить, благодаря чему будут оживлять экономику страны.

На 2017 год запланирована модернизация птицефабрики по производству яиц в селе Ленинском. Ожидается запуск трех новых цехов, приобретение оборудования, строительство складов.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $3 миллиона 596,6 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $2 миллиона 766,5 тысячи (77 процентов), вклад инициатора - $830,1 тысячи (23 процента).</li> </ul> В будущем году планируют строить фабрику по производству трикотажных тканей. Будет создано 123 новых места, увеличатся отчисления по налогам на $119 тысяч 346 в год.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $9 миллионов 782,2 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $7 миллионов 544,6 тысячи (77 процентов), вклад инициатора - $2 миллиона 237,6 тысячи (23 процента).</li> </ul> В этом году началась, а в 2017-м продолжится реконструкция аэропорта "Иссык-Куль" в Тамчи. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры нет возможности обслуживать растущий пассажиропоток.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $38 миллионов 304 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $12 миллионов 404 тысячи (32 процента), вклад - $25,9 миллиона (68 процентов).</li> </ul> В Чуйской области создадут производство консервированных фруктов и овощей. Сырье семи видов будут закупать у фермеров Иссык-Кульской, Ошской областей и пригородов Бишкека. Проект обеспечит доход 437 семьям к 2020 году.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $5 миллионов 532,8 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $3 миллиона 909,4 тысячи (71 процент), вклад инициатора - $1 миллион 623,3 тысячи (29 процентов).</li> </ul> ГП "Кыргызаэронавигация" получило деньги на покупку и модернизацию аэронавигационного и метрологического оборудования. Это повысит безопасность полетов в регионе и положительно скажется на международной репутации страны, приведет к увеличению транзитных рейсов международных авиакомпаний.

<ul> <li>Кредит от РКФР составил $3,2 миллиона.</li> </ul> Ожидается, что в столице появится пятизвездочный отель "Орион Бишкек".

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $6 миллионов 223,7 тысячи, в том числе вклад ЕБРР - $2 миллиона (32 процента), РКФР - $2 миллиона (32 процента), инициатора - $2 миллиона 223,7 тысячи (36 процентов).</li> </ul> В 2017-2018 годах запустят производство макаронных изделий, лапши быстрого приготовления, сахарного печенья, комбикормов. Рабочие места получат 45 человек. В результате снизится зависимость от импорта мучных изделий.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $13 миллионов 769,9 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $5 миллионов 505,6 тысячи (40 процентов), вклад инициатора - $8 миллионов 264,3 тысячи (60 процентов).</li> </ul> Появится и завод по производству арматуры горячего проката производственной мощностью 150 тысяч тонн в год.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $7 миллионов 450,6 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $3,5 миллиона (47 процентов), инициатора - $3 миллиона 950,6 тысячи (53 процента).</li> </ul> В Оше расширят кирпичный и гравийно-сортировочный заводы. Рабочие места получат 126 человек.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $1 миллион 618,1 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $1 миллион 218,6 тысячи (75 процентов), вклад инициатора - $399 тысяч 475 (25 процентов).</li> </ul> В селе Беш-Кунгее Чуйской области расширят завод по производству теплоизоляционных материалов (пенопласта).

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $1 миллион 670,2 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $1 миллион 100 тысяч (66 процентов), вклад инициатора - $570,2 тысячи (34 процента).</li> </ul> В Таш-Кумыре построят завод по производству металлургического кремния мощностью 5 тысяч тонн в год. В случае успешной реализации проекта ожидается приток иностранных инвестиций до $5 миллионов.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $4 миллиона 451,1 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $2 миллиона 150 тысяч (55 процентов), РСК Банка - $388 тысяч (9 процентов), инициатора - $1 миллион 913,1 тысячи (36 процентов).</li> </ul> В начале 2017-го выделят деньги на строительство горнолыжной базы в Ак-Тюзе. Ее запуск позволит увеличить приток туристов в КР.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $2 миллиона, в том числе финансирование РКФР - $1,4 миллиона (70 процентов), вклад инициатора - $607 тысяч (30 процентов).</li> </ul> Открыто финансирование строительства торгового комплекса в Бишкеке, включая гипермаркет.

<ul> <li>Общая стоимость проекта - $5 миллионов 773,5 тысячи, в том числе финансирование РКФР - $2,5 миллиона (43 процента), софинансирование ЕБРР, вклад местных банков - $700 тысяч (12 процентов), инициатора - $2 миллиона 573,5 тысячи (45 процентов).</li> </ul> Кроме того, фонд выделит средства на восстановление сахарных заводов "Каинды-кант" и "Кошой" и еще нескольких предприятий.

Отметим, в 2016-м не открыли ни одного крупного предприятия. В этом признался президент КР Алмазбек Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции. Но он надеется, что ситуация изменится в 2017 году.