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Глава Туркменистана отказался от телеэфира ради других кандидатов в президенты

Источник:
http://24.kg/tsentralnaja_azij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399417-ru.html

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Президент А.Атамбаев вылетел в Россию с рабочим визитом

26 декабря 2016, 10:03       Комментарии

Кандидат в президенты Туркменистана, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отказался от положенного ему времени на телевидении в пользу других кандидатов на высший государственный пост в стране. Об этом сообщили местные СМИ.
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"Я прошу Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов выделенное мне для выступлений на телевидении время распределить между другими кандидатами на пост президента Туркменистана. Всем кандидатам я желаю успеха", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.
Президентские выборы в Туркменистане назначены на 12 февраля 2017 года.
Касаясь вопросов предвыборной программы, глава государства отметил, что в случае избрания на пост президента страны намерен приумножить экономический потенциал государства, довести доходы на душу населения до уровня передовых стран, уделить особое внимание созданию электронной промышленности и превращению страны в индустриально развитое государство.
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Кроме того, он намерен модернизировать политическую систему, продолжить демократизацию общественной жизни, усилить мощь национальной армии, Военно-морских и Военно-воздушных сил, пограничных соединений, обслуживать потребности народного хозяйства.
Также президент Туркменистана пообещал совместно с международными организациями продолжить борьбу с терроризмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и взяточничеством.
На высший государственный пост в стране претендуют четыре кандидата, включая нынешнего главу государства.

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