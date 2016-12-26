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Сборная Кыргызстана по волейболу выиграла еще два матча на чемпионате Азии

Источник:
http://24.kg/sport/42320_sborn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399416-ru.html

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26 декабря 2016, 10:06       Комментарии

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу выиграла еще два матча на зональном чемпионате Азии, продолжающемся в городе Дакке (Бангладеш). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, во втором туре отечественная команда со счетом 3:0 разгромила сборную Мальдивских островов, а в третьем в упорной борьбе сломила сопротивление Бангладеш - 3:2.
В первом туре кыргызстанцы переиграли афганцев. Сегодня в заключительном матче предварительного этапа они сразятся с непальцами. В случае победы выйдут в плей-офф с первого места.

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