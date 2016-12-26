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В ЖК проходят парламентские слушания по поправкам, разрешающим государству изымать земельные участки для общественных нужд

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399415-ru.html

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26 декабря 2016, 10:06       Комментарии

В Жогорку Кенеше 26 декабря начались парламентские слушания по поправкам, разрешающим государству изымать земельные участки для общественных нужд.
Под общественными нуждами понимаются потребности, связанные с обеспечением обороны и национальной безопасности, с реализацией вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является КР, с разработкой месторождений полезных ископаемых, с обеспечением охраны окружающей среды и объектов историко-культурного наследия, строительства городских парков, площадок отдыха, с реализацией утвержденной градостроительной документации, а также с размещением и обслуживанием объектов:
- тепло- и водоснабжения, энергетической, инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры; - обеспечивающих статус и защиту государственной границы КР;
- особо охраняемых территорий.
Как отмечается в проекте, изъятие (выкуп) земельного участка для общественных нужд может производиться на основании договора между уполномоченным государственным органом и собственником земельного участка или землепользователем. Если собственник или землепользователь не согласен с решением уполномоченного госоргана об изъятии (выкупе) земельного участка для общественных нужд, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене и других основаниях выкупа, уполномоченный госорган вправе предъявить иск о возмездном изъятии (выкупе) земельного участка для общественных нужд или об установлении выкупной цены. Данный иск может быть предъявлен не позднее двух месяцев с момента получения отказа.

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