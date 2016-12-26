ОО "Международная ассамблея молодежи КР" создано для реализации молодежных проектов, - член объединения

26 декабря 2016, 10:21 Комментарии

Общественное объединение "Международная ассамблея молодежи КР" создано, чтобы реализовать проекты молодежи. Об этом на пресс-конференции в АКИpress 26 декабря сообщил член ОО "Международная ассамблея молодежи КР" Анарбек Катаганов.

По словам другого члена объединения Тумарбека Камалов а, ассамблея не принадлежит какой-либо партии, организации.

"Хотим, чтобы нас не принимали как политическую организацию. Мы не поддерживаем оппозицию и правительство. Будем сотрудничать со всеми, кто хочет с нами работать. Будем поддерживать инициативы разных людей, как внутри Кыргызстана, так и на международных уровнях. Команда у нас большая. В ближайшее время у нас много планов", - сказал он.

Участники пресс-конференции просят гражданское общество быть открытыми и проявлять активность. Ассамблея также будет поддерживать образовательные проекты.