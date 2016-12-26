Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЦИК утвердила результаты выборов в депутаты в 237 айыльных и 15 городских кенешейЦИК утвердила результаты выборов в депутаты в 237 айыльных и 15 городских кенешейАтамбаев: Нужно делать упор на снятие ограничений между КР и РУзАтамбаев: Нужно делать упор на снятие ограничений между КР и РУз

ОО "Международная ассамблея молодежи КР" создано для реализации молодежных проектов, - член объединения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399414-ru.html

Похожие новости

В США создали летающий дрон-елку

Путин: Поможем друзьям из Кыргызстана в создании фитосанитарной системы

ЕАЭС изучает международный опыт реализации цифровой повестки

Министерство культуры КР продлило конкурс на создание памятника Чингизу Айтматову в Москве

Генассамблея ООН признала вклад Всемирных игр кочевников в межкультурный диалог

26 декабря 2016, 10:21       Комментарии

Общественное объединение "Международная ассамблея молодежи КР" создано, чтобы реализовать проекты молодежи. Об этом на пресс-конференции в АКИpress 26 декабря сообщил член ОО "Международная ассамблея молодежи КР" Анарбек Катаганов.
По словам другого члена объединения Тумарбека Камалов а, ассамблея не принадлежит какой-либо партии, организации.
"Хотим, чтобы нас не принимали как политическую организацию. Мы не поддерживаем оппозицию и правительство. Будем сотрудничать со всеми, кто хочет с нами работать. Будем поддерживать инициативы разных людей, как внутри Кыргызстана, так и на международных уровнях. Команда у нас большая. В ближайшее время у нас много планов", - сказал он.
Участники пресс-конференции просят гражданское общество быть открытыми и проявлять активность. Ассамблея также будет поддерживать образовательные проекты.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум