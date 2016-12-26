Новогоднее настроение в Инстаграме

26 декабря 2016, 9:41 Комментарии

С середины декабря социальные сети пестрят фотографиями на фоне новогодних декораций с нарядными ёлками с хештегами #Newyear_soon #сновымгодом #скороновыйгод #новогоднеенастроение, и совсем недавно стал популярным тег #новыйгодвbishkekpark. Все дело в том, что популярный торговый центр запустил акцию, в финале которой самые красивые и интересные фотографии будут награждены подарками. Мы подготовили выборку фотографий бишкекчан и гостей столицы:

Самые популярные посты

Замечены звезды отечественной эстрады

Оригинальные фото



Фото с малышами



Фото "я ее держу"

Иностранные гости Бишкека

Фото с трогательными комментариями



Новогоднее настроение



И сама красавица ёлка Bishkek Park

В центре внимания.