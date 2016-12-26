Новогоднее настроение в Инстаграме

26 декабря 2016, 9:41 Комментарии
С середины декабря социальные сети пестрят фотографиями на фоне новогодних декораций с нарядными ёлками с хештегами #Newyear_soon #сновымгодом #скороновыйгод #новогоднеенастроение, и совсем недавно стал популярным тег #новыйгодвbishkekpark. Все дело в том, что популярный торговый центр запустил акцию, в финале которой самые красивые и интересные фотографии будут награждены подарками. Мы подготовили выборку фотографий бишкекчан и гостей столицы:
Самые популярные посты
Замечены звезды отечественной эстрады
Оригинальные фото
Фото с малышами
Фото "я ее держу"
Иностранные гости Бишкека
Фото с трогательными комментариями
Новогоднее настроение
И сама красавица ёлка Bishkek Park
В центре внимания.