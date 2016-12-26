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Новогоднее настроение в Инстаграме

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352687_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399413-ru.html

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26 декабря 2016, 9:41       Комментарии

С середины декабря социальные сети пестрят фотографиями на фоне новогодних декораций с нарядными ёлками с хештегами #Newyear_soon #сновымгодом #скороновыйгод #новогоднеенастроение, и совсем недавно стал популярным тег #новыйгодвbishkekpark. Все дело в том, что популярный торговый центр запустил акцию, в финале которой самые красивые и интересные фотографии будут награждены подарками. Мы подготовили выборку фотографий бишкекчан и гостей столицы:
Самые популярные посты
Замечены звезды отечественной эстрады
Оригинальные фото

Фото с малышами

Фото "я ее держу"
Иностранные гости Бишкека
Фото с трогательными комментариями

Новогоднее настроение

И сама красавица ёлка Bishkek Park
В центре внимания.

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