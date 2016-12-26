Атамбаев: Нужно делать упор на снятие ограничений между КР и РУз

26 декабря 2016, 10:13 Комментарии

В ходе рабочего визита в Ташкент президент Алмазбек Атамбаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились об укреплении кыргызско-узбекских отношений.

Напомним, 24 декабря состоялся рабочий визит президента Алмазбека Атамбаева в город Самарканд. Там Атамбаева встретил Шавкат Мирзиёев. Они почтили память Ислама Каримова и глава Кыргызстана возложил цветы к месту захоронения первого президента Узбекистана. Была прочитана поминальная молитва.

Мирзиёев отметил, что за последние три месяца делегация Кыргызстана посетила Узбекистан, а делегация Узбекистана также с визитом побывала в Кыргызской Республике.

"Сегодня вы почтили память первого президента Узбекистана. Ислам Абдуганиевич рассказывал, как вы разговаривали последний раз. Он сказал мне готовиться, что мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек. Все, что он говорил, мы теперь должны исполнить. За эти три месяца ваша делегация приезжала к нам, наша делегация ездила к вам, очень много позитивного произошло у двух наших народов. Они этого очень долго ждали", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Позже главы государств посетили предприятие Man Auto-Uzbekistan в Самарканде. Они ознакомились с деятельностью совместного узбекско-немецкого предприятия, осмотрели образцы техники, выпускаемой на данном заводе и посетили выставку, где были представлены продукты текстильной и автомобильной промышленности Узбекистана, товары народного потребления, производимые на территории страны.

Во время переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Он отметил, что между двумя государствами много общего в торгово-экономическом пространстве.

"Совместными усилиями мы можем нарастить торгово-экономические отношения, товарооборот", - сказал президент Узбекистана.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев поблагодарил своего узбекского коллегу за приглашение посетить страну с визитом.

"Почти 5 лет мы работали с Исламом Абдуганиевичем. На июньской встрече в Ташкенте уважаемый Ислам Абдуганиевич сказал, что отныне мы должны снимать все вопросы, и он пообещал приехать в сентябре в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по другому. Сегодня мы прочитали молитву. Пусть земля ему будет пухом", - сказал Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев продолжил, что у каждого лидера своя эпоха.

"У Ислама Абдуганиевича своя заслуга, он сделал по-настоящему независимый Узбекистан. Мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция Ислама Абдуганиевича помогла остановить провокационные столкновения. Я помню, как в июне 2010 года каждый день мы с вами по несколько раз разговаривали. Я вам очень благодарен, что в то время вы нам помогли", - заявил он.

Глава государства также еще раз поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост президента.

"Вы тот лидер, которого ждал народ Узбекистана. Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград", - сказал Атамбаев.

Президент также напомнил, что у двух народов ранее было общее государство – Кокандское ханство, границ между народами не было.

"Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ", - сказал он.

Также он напомнил, что эта встреча является юбилейной, так как именно 24 декабря 1996 года в Ташкенте был подписан Договор о вечной дружбе между Узбекистаном и Кыргызстаном.

"Я думаю, сегодня в юбилейный день мы открываем новую страничку", - сказал в заключение Алмазбек Атамбаев, добавив, что будет рад официальному визиту Мирзиёева в Кыргызстан.