Кыргызстанец выиграл "бронзу" в забеге на 3000 метров на соревнованиях в России

26 декабря 2016, 9:29 Комментарии

Кыргызстанец Александр Требунский выиграл "бронзу" на международных соревнованиях по легкой атлетике в России. Об этом ИА "24.kg" сообщил тренер Евгений Требунский.

По его словам, в городе Казани прошли зимний чемпионат и первенство Татарстана по легкой атлетике в закрытых помещениях. Участвовали более трехсот лучших спортсменов Татарстана, в том числе победители и призеры чемпионатов России и Европы.

"Наш триатлонист Александр Требунский в забеге на три тысячи метров в категории "юниоры" (до 20 лет) стал третьим, - отметил тренер. - Эти соревнования стали для Александра одним из этапов подготовки к предстоящим в 2017 году состязаниям по триатлону, где бег - один из ключевых видов".