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Умер британский певец Джордж МайклУмер британский певец Джордж МайклПри пожаре в "Айпери" сгорело 150 кв. метровПри пожаре в "Айпери" сгорело 150 кв. метров

Кыргызстанец выиграл "бронзу" в забеге на 3000 метров на соревнованиях в России

Источник:
http://24.kg/sport/42311_kyirg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399411-ru.html

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Кыргызстанец получил две золотые медали среди детей на чемпионате Азии в ОАЭ

26 декабря 2016, 9:29       Комментарии

Кыргызстанец Александр Требунский выиграл "бронзу" на международных соревнованиях по легкой атлетике в России. Об этом ИА "24.kg" сообщил тренер Евгений Требунский.
По его словам, в городе Казани прошли зимний чемпионат и первенство Татарстана по легкой атлетике в закрытых помещениях. Участвовали более трехсот лучших спортсменов Татарстана, в том числе победители и призеры чемпионатов России и Европы.
"Наш триатлонист Александр Требунский в забеге на три тысячи метров в категории "юниоры" (до 20 лет) стал третьим, - отметил тренер. - Эти соревнования стали для Александра одним из этапов подготовки к предстоящим в 2017 году состязаниям по триатлону, где бег - один из ключевых видов".

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