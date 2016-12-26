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Олег Панкратов: Принятие Таможенного кодекса ЕАЭС не повлияет на цены

Источник:
http://24.kg/eaes/42312_oleg_p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399410-ru.html

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Атамбаев посетит Петербург: главы стран ЕАЭС примут таможенный кодекс

26 декабря 2016, 9:38       Комментарии

"Принятие Таможенного кодекса ЕАЭС не повлияет на цены", - заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
"ЕАЭС - экономическая организация, созданная на базе того, что у нас единое таможенное пространство. Соответственно, у нас должен быть единый кодекс, единые правила, которые определяют все таможенные процедуры. Документ достаточно объемный, мы больше года работали над его написанием. Много было разногласий", - сказал он.
"Но в итоге все страны шли на какие-то уступки, найден консенсус. Очень надеемся, что все страны завершили процедуру внутригосударственного согласования и одобрения, и сегодня президенты подпишут документ, если не случится каких-то нюансов", - добавил Олег Панкратов.
"Особенностей для Кыргызстана в нем нет. Самая большая часть, где было много разногласий, связана с работой свободных экономических зон. Во многом здесь было сложно договориться. Но в итоге и эти все вопросы разрешились", - отметил Олег Панкратов.
<ul> <li>На вопрос, не вырастут ли цены после принятия Таможенного кодекса, он ответил: "Кодекс не регулирует тарифы. Только таможенные процедуры. То есть кодекс на цены совершено не влияет".</li> </ul> В Санкт-Петербурге (Россия) сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Ключевым событием саммита станет планируемое подписание договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

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