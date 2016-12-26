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Кыргызстанец Руслан Съездбеков выиграл два "золота" на чемпионате Азии по шахматам

Источник:
http://24.kg/sport/42313_kyirg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399409-ru.html

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26 декабря 2016, 9:40       Комментарии

Кыргызстанец Руслан Съездбеков выиграл два "золота" на чемпионате Западной Азии среди юношей по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.
По его данным, соревнования стартовали 24 декабря в городе Эль-Айне (ОАЭ). В программе турниры по классическим, быстрым шахматам и блицу.
В состязаниях по быстрым шахматам в возрастной группе до 8 лет наш Чынгыз Султай в семи турах набрал пять очков и занял пятое место. В группе до 14 лет Руслан Съездбеков набрал шесть очков и стал первым.
Аналогичная картина сложилась и в состязаниях по блицу. Чынгыз Султай вновь набрал пять очков и стал пятым. Руслан Съездбеков с шестью очками занял первое место.

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