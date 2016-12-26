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В центре Бишкека сгорело кафе (фото)В центре Бишкека сгорело кафе (фото)"Салам-Алик" выиграл республиканский турнир по волейболу"Салам-Алик" выиграл республиканский турнир по волейболу

"Альянс" занял второе место на чемпионате Кыргызстана по настольному теннису

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/sport/42316_alyan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399406-ru.html

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26 декабря 2016, 9:45       Комментарии

В Бишкеке в Центре настольного тенниса "Карвен" 25 декабря завершился открытый клубный чемпионат Кыргызстана. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.
По его словам, в соревнованиях участвовали 13 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из городов КР, Казахстана и Туркменистана. В заключительном (четвертом) туре без поражений выступила "Алмата" (РК), со счетом 4:3 обыгравшая в финале бишкекский "Альянс". Третье место заняла "Авача". В таком же порядке команды расположились в итоговом зачете по результатам всех четырех туров.
"За "Алмату" играли мастера спорта РК Самат Бейсенов, Тимур Бейсалиев и Александр Максимов. За "Альянс" - МС РК Жамал Бекулан и Диас Сарсембаев, МС КР Алишер Якупбаев, КМС Марлен Алимкулов, Шамиль Валиев. За "Авачу" - МС КР Талгат Сагындыков, Нурдин Сапарбаев и МС Туркменистана Вячеслав Клычев", - отметил Алишер Якупбаев.

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