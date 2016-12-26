"Альянс" занял второе место на чемпионате Кыргызстана по настольному теннису

26 декабря 2016, 9:45 Комментарии

В Бишкеке в Центре настольного тенниса "Карвен" 25 декабря завершился открытый клубный чемпионат Кыргызстана. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, в соревнованиях участвовали 13 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из городов КР, Казахстана и Туркменистана. В заключительном (четвертом) туре без поражений выступила "Алмата" (РК), со счетом 4:3 обыгравшая в финале бишкекский "Альянс". Третье место заняла "Авача". В таком же порядке команды расположились в итоговом зачете по результатам всех четырех туров.

"За "Алмату" играли мастера спорта РК Самат Бейсенов, Тимур Бейсалиев и Александр Максимов. За "Альянс" - МС РК Жамал Бекулан и Диас Сарсембаев, МС КР Алишер Якупбаев, КМС Марлен Алимкулов, Шамиль Валиев. За "Авачу" - МС КР Талгат Сагындыков, Нурдин Сапарбаев и МС Туркменистана Вячеслав Клычев", - отметил Алишер Якупбаев.