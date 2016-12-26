Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 годуКакие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 годуВ центре Бишкека сгорело кафе (фото)В центре Бишкека сгорело кафе (фото)

Саммит ЕАЭС: Кыргызстан вновь поднимет вопрос ветконтроля на границе

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/eaes/42317_sammit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399405-ru.html

Похожие новости

Партия "Кыргызстан", прошедшая в Бишкекский горкенеш, изменила очередность кандидатов в депутаты в списке

В Кыргызстане утвердили итоги местных выборов

Президент Кыргызстана с рабочим визитом вылетел в Россию

Кыргызстанец получил две золотые медали среди детей на чемпионате Азии в ОАЭ

В Москве задержали кыргызстанца, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

26 декабря 2016, 9:54       Комментарии

На саммите глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге Кыргызстан вновь поднимет вопрос о снятии ветеринарного контроля на кыргызско-казахской границе. Об этом рассказал сегодня журналистам вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
"По пунктам пропуска мы подняли вопрос на совете на уровне вице-премьеров. Мы проинформировали наших партнеров, что большая часть мероприятий, связанных с исполнением дорожной карты, нами выполнена, и поставили вопрос о снятии ветеринарных постов. Наши коллеги сказали, что приедут сюда, чтобы убедиться", - сказал Олег Панкратов.
Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС Подробнее
"Инспекция состоялась, эксперты приезжали. Осматривали пункты пропуска, лаборатории. Проверили деятельность ветеринарной службы. На последнем совете в Москве этот вопрос опять обсуждался. Все страны, за исключением Казахстана, подтвердили, что наша служба вполне готова к осуществлению функций в рамках обязательств ЕАЭС и можно снимать ветеринарный контроль", - добавил он.
"Решение подготовлено, но Казахстан, к сожалению, пока воздержался от его принятия, сославшись на то, что вопрос требует согласования с руководством. Мы ожидаем, что это согласование наши коллеги готовы подписать. Это будет означать снятие ветеринарного контроля. Если этого не произойдет, вопрос вынесут на заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне президентов", - пояснил Олег Панкратов.
В Санкт-Петербурге (Россия) сегоднясостоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел из Бишкека сегодня утром.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум