Саммит ЕАЭС: Кыргызстан вновь поднимет вопрос ветконтроля на границе

26 декабря 2016, 9:54 Комментарии

На саммите глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге Кыргызстан вновь поднимет вопрос о снятии ветеринарного контроля на кыргызско-казахской границе. Об этом рассказал сегодня журналистам вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

"По пунктам пропуска мы подняли вопрос на совете на уровне вице-премьеров. Мы проинформировали наших партнеров, что большая часть мероприятий, связанных с исполнением дорожной карты, нами выполнена, и поставили вопрос о снятии ветеринарных постов. Наши коллеги сказали, что приедут сюда, чтобы убедиться", - сказал Олег Панкратов.

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"Инспекция состоялась, эксперты приезжали. Осматривали пункты пропуска, лаборатории. Проверили деятельность ветеринарной службы. На последнем совете в Москве этот вопрос опять обсуждался. Все страны, за исключением Казахстана, подтвердили, что наша служба вполне готова к осуществлению функций в рамках обязательств ЕАЭС и можно снимать ветеринарный контроль", - добавил он.

"Решение подготовлено, но Казахстан, к сожалению, пока воздержался от его принятия, сославшись на то, что вопрос требует согласования с руководством. Мы ожидаем, что это согласование наши коллеги готовы подписать. Это будет означать снятие ветеринарного контроля. Если этого не произойдет, вопрос вынесут на заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне президентов", - пояснил Олег Панкратов.

В Санкт-Петербурге (Россия) сегоднясостоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел из Бишкека сегодня утром.