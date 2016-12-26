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В центре Бишкека сгорело кафе (фото)

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-tsen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399404-ru.html

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26 декабря 2016, 9:47       Комментарии

В центре Бишкека сгорело кафе "Center bar". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По данным чрезвычайного ведомства, пожар начался вчера, 25 декабря в 14:19.
"Кафе расположено на втором этаже. Здание накрыл густой дым. Сгорела тонна рубероида. На ликвидацию возгорания привлекли 4 пожарных расчета. Огонь полностью потушен в 21:14. В результате возгорания пострадали телевизор, холодильник, компьютер, обогреватели и мебель кафе. Пострадавших нет. В данный момент уточняются ущерб и причины возгорания", – говорится в сообщении.
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