В центре Бишкека сгорело кафе (фото)

26 декабря 2016, 9:47 Комментарии

В центре Бишкека сгорело кафе "Center bar". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, пожар начался вчера, 25 декабря в 14:19.

"Кафе расположено на втором этаже. Здание накрыл густой дым. Сгорела тонна рубероида. На ликвидацию возгорания привлекли 4 пожарных расчета. Огонь полностью потушен в 21:14. В результате возгорания пострадали телевизор, холодильник, компьютер, обогреватели и мебель кафе. Пострадавших нет. В данный момент уточняются ущерб и причины возгорания", – говорится в сообщении.

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