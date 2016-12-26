В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4,5 балла

26 декабря 2016, 9:23 Комментарии

Вчера, 25 декабря, в 19.47 в Иссык-Кульской области Кыргызстана зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 4-4,5 балла по 12 балльной шкале. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагался в 23 км юго-востоку от села Кен-Суу, в 25 км от села Койлуу, в 90 км от Каракола.

В населённых пунктах интенсивность землетрясения составила в селах Кен-Суу, Эчкили-Таш, Койлуу, Май-Саз, Кургак, Таш-Короо, Энильчек - 3 балла.