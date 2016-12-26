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В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4,5 балла

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352686_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399403-ru.html

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26 декабря 2016, 9:23       Комментарии

Вчера, 25 декабря, в  19.47 в Иссык-Кульской области Кыргызстана зарегистрировали  землетрясение силой в эпицентре 4-4,5 балла  по 12 балльной шкале. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
 По предварительным данным, очаг землетрясения располагался   в 23 км юго-востоку от села Кен-Суу, в 25 км от села Койлуу, в 90 км от Каракола.
В населённых пунктах интенсивность землетрясения составила в селах Кен-Суу, Эчкили-Таш, Койлуу, Май-Саз, Кургак, Таш-Короо, Энильчек - 3 балла.

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