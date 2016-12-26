Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Скончался певец Джордж МайклСкончался певец Джордж МайклВ России объявлен траур в связи крушением самолета Ту-154В России объявлен траур в связи крушением самолета Ту-154

В Кара-Куле определились сильнейшие молодые боксеры Кыргызстана

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42309_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399396-ru.html

Похожие новости

Партия "Кыргызстан", прошедшая в Бишкекский горкенеш, изменила очередность кандидатов в депутаты в списке

В Кыргызстане утвердили итоги местных выборов

Президент Кыргызстана с рабочим визитом вылетел в Россию

Кыргызстанец получил две золотые медали среди детей на чемпионате Азии в ОАЭ

В Москве задержали кыргызстанца, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

26 декабря 2016, 9:12       Комментарии

В городе Кара-Куле накануне завершилось первенство Кыргызстана среди молодежи (1999 и 2000 годов рождения) по боксу. Об этом ИА "24.kg" сообщила главный секретарь соревнований Айнура Сыдыкова.
По ее словам, состязания посвящены Году истории и культуры и 25-летию СНГ, а также памяти Зосима Серого, Бексултана Хуриева и Мамасалы Сабирова. Участвовали сто боксеров из всех регионов КР.
В весовой категории 49 килограммов победил Рустам Муратов, 52 кг - Байдалы Эркинов, 56 кг - Ырысбек уулу Рустам.
В весе 60 кг первенствовал Эгемберди уулу Адилет, 64 кг - Омурбек уулу Данияр, 69 кг - Эржан Ырыскулов. В категории 75 кг лучшим стал Жумабек уулу Дастан, 81 кг - Алишер Чаткалбеков, 91 кг - Сыймык Сыдыбакасов, свыше 91 кг - Ахмад Усупов.
Лучшим боксером турнира признали Рустама Муратова, за волю к победе наградили Дмитрия Пучнина.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум