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В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4,5 баллаВ Кыргызстане произошло землетрясение силой 4,5 баллаАлмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в Российскую ФедерациюАлмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию

Главы государств ЕАЭС подведут итоги первых двух лет работы

Источник:
http://24.kg/eaes/42310_glavyi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399395-ru.html

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Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию

Президент А.Атамбаев вылетел в Россию с рабочим визитом

26 декабря 2016, 9:16       Комментарии

В Санкт-Петербурге (Россия) сегодня, 26 декабря, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Как сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), на саммите главы пяти государств, входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия), подведут итоги первых двух лет работы интеграционного объединения и обозначат ориентиры для его дальнейшего развития. Ключевым событием ВЕЭС станет планируемое подписание Таможенного кодекса ЕАЭС.
Ожидается принятие ряда других важных многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования общих евразийских рынков. Речь о Программе формирования общего электроэнергетического рынка и разработке Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Предполагается, что лидеры стран "пятерки" утвердят планы либерализации в секторах услуг.
Главам государств предстоит утвердить основные направления международной деятельности союза на 2017 год и рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово-экономическими партнерами ЕАЭС.
На встрече планируется подписать заявление глав государств "О цифровой повестке Евразийского экономического союза".
Кроме того, президенты обсудят вопрос председательства в органах союза в 2017 году. Отмечается, что согласно договору о ЕАЭС на посту председательствующего в ВЕЭС, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК ежегодно происходит плановая ротация. В уходящем 2016-м во всех трех структурах председательствовал Казахстан и его представители.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел в Санкт-Петербург для участия в саммите сегодня утром.

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