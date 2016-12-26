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Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию

Источник:
http://knews.kg/2016/12/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399392-ru.html

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Президент А.Атамбаев вылетел в Россию с рабочим визитом

26 декабря 2016, 9:15       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, с двухдневным рабочим визитом вылетел в город Санкт-Петербург Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства.
Атамбаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
"В ходе саммита Евразийского экономического союза будут обсуждены текущие вопросы и приоритеты дальнейшего развития объединения. В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", – говорится в сообщении.

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