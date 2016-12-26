Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию

26 декабря 2016, 9:15 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, с двухдневным рабочим визитом вылетел в город Санкт-Петербург Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства.

Атамбаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

"В ходе саммита Евразийского экономического союза будут обсуждены текущие вопросы и приоритеты дальнейшего развития объединения. В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", – говорится в сообщении.