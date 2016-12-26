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Скончался певец Джордж Майкл

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352684_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399389-ru.html

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26 декабря 2016, 9:14       Комментарии

Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни, сообщил Би-би-си его издатель.
По его словам, певец мирно скончался у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии.
Смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. Ее причины ни издатель, ни полицейские не сообщают. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.
В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.
Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.
За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

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