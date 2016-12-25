Киргизия и Узбекистан хотят укреплять взаимодействие в сфере безопасности

25 декабря 2016, 19:42 Комментарии

В ходе переговоров стороны обратили внимание на проблему "ползучей экспансии" экстремизма и религиозного радикализма в регионе.

"Было подчеркнуто, что в целях противостояния подобным угрозам и вызовам необходимо укреплять взаимодействие в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, главы государств также выразили твердую решимость придерживаться курса на укрепление добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, обогатить узбекско-киргизские отношения качественно новым содержанием.

По официальным данным, товарооборот Киргизии с Узбекистаном в январе - сентябре 2016 года составил $140,3 млн (около 8,54 млрд рублей по текущему курсу) и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 46,3%. При этом киргизская сторона поставила в соседнюю республику продукции на сумму в $93,2 млн (более 5,67 млрд рублей) и импортировала из Узбекистана товаров на $47,1 млн (свыше 2,87 млрд рублей).