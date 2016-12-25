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ЦИК утвердила итоги выборов в 15 городах. Бишкека в этом списке пока нетЦИК утвердила итоги выборов в 15 городах. Бишкека в этом списке пока нет

Без осадков, но мороз — прогноз погоды на завтра по Кыргызстану

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399379-ru.html

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25 декабря 2016, 20:59       Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. По всей территории республики в понедельник без осадков, ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Бишкеке 26 декабря без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.
Температура воздуха днем 5-7 градусов тепла, ночью до 8 мороза.
Во вторник ночью без осадков, днем дождь и снег. Воздух днем прогреется до 2 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 4 градусов ниже нуля.
В среду ночью снег, днем без осадков. Температура воздуха днем 1-3 градуса тепла, ночью до 6 мороза.
В южной столице Кыргызстана в понедельник, 26 декабря, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем 5-7 градусов тепла, ночью до 6 градусов мороза. Во вторник дождь, снег. Днем до 2 градусов выше нуля, ночью 4 градуса мороза. В среду без осадков. Температура воздуха днем 1-3 градуса тепла, ночью до 5 мороза.
Кыргызгидромет предупреждает, что с 25 по 27 декабря в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах на автодороге Бишкек - Ош и перевалах республики сохраняется угроза схода снежных лавин.
На автотрассах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

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