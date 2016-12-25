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ЦИК утвердила итоги выборов в 15 городах. Бишкека в этом списке пока нетЦИК утвердила итоги выборов в 15 городах. Бишкека в этом списке пока нетГнев бишкекских Снегурочек — 10 вещей, которые бесят артисток в работеГнев бишкекских Снегурочек — 10 вещей, которые бесят артисток в работе

26 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42278_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399378-ru.html

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25 декабря 2016, 20:00       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке:
<ul> <li>с 10.00 до 17.00 - село Чон-Арык, жилмассив "Ынтымак".</li> </ul>
В Чуйской области:
<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Набережная, Манаса, Лермонтова в селе Лебединовке;</li> <li>улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская в селе Васильевке, Куйбышева в селе Берлик;</li> <li>с 10.00 до 17.00 - села Маловодное, Кара-Сакал.</li> </ul>

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