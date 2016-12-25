26 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

25 декабря 2016, 20:00 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке:

<ul> <li>с 10.00 до 17.00 - село Чон-Арык, жилмассив "Ынтымак".</li> </ul>

В Чуйской области:

<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Набережная, Манаса, Лермонтова в селе Лебединовке;</li> <li>улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская в селе Васильевке, Куйбышева в селе Берлик;</li> <li>с 10.00 до 17.00 - села Маловодное, Кара-Сакал.</li> </ul>