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Без осадков, но мороз — прогноз погоды на завтра по КыргызстануБез осадков, но мороз — прогноз погоды на завтра по Кыргызстану26 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет26 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

ЦИК утвердила итоги выборов в 15 городах. Бишкека в этом списке пока нет

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399377-ru.html

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25 декабря 2016, 20:13       Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов (ЦИК) утвердила итоги голосования в 15 городских и 237 айыльных кенешах, сообщила пресс-служба Центризбиркома.
Утверждены итоги голосования в Баткенский, Сулюктинский, Исфанинский, Кадамджайский, Айдаркенский, Кызыл-Кийский, Таш-Кумырский, Кербенский, Кара-Кульский, Таласский, Нарынский, Чолпон-Атинский, Орловский, Каиндинский и Кеминский горкенеши.
Итоги выборов в Бишкекский горкенеш пока не подведены.
Кроме этого, ЦИК утвердила итоги территориальных избирательных комиссий по местным кенешам в Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.
С утвержденными списками партий, прошедших в городские и местные кенеши, можно ознакомиться на сайте ЦИК.
Выборы проходили 11 декабря в 22 городах и 389 айыльных округах. В тот же день состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Он был признан состоявшимся.

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