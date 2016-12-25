ЦИК утвердила итоги выборов в 15 городах. Бишкека в этом списке пока нет

25 декабря 2016, 20:13 Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов (ЦИК) утвердила итоги голосования в 15 городских и 237 айыльных кенешах, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Утверждены итоги голосования в Баткенский, Сулюктинский, Исфанинский, Кадамджайский, Айдаркенский, Кызыл-Кийский, Таш-Кумырский, Кербенский, Кара-Кульский, Таласский, Нарынский, Чолпон-Атинский, Орловский, Каиндинский и Кеминский горкенеши.

Итоги выборов в Бишкекский горкенеш пока не подведены.

Кроме этого, ЦИК утвердила итоги территориальных избирательных комиссий по местным кенешам в Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.

С утвержденными списками партий, прошедших в городские и местные кенеши, можно ознакомиться на сайте ЦИК.

Выборы проходили 11 декабря в 22 городах и 389 айыльных округах. В тот же день состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Он был признан состоявшимся.