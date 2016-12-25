Гнев бишкекских Снегурочек — 10 вещей, которые бесят артисток в работе

25 декабря 2016, 19:16 Комментарии

Работать на новогодних корпоративах и детских утренниках - не самая простая задача. Кроме стандартной проблемы, когда клиенты пытаются напоить, а дети пристают, чтобы рассказать стишок и наконец-то заполучить конфету, есть много других моментов, вызывающих гнев и раздражение даже у самой доброй героини детских грез и сказок.

На этот раз корреспондент Sputnik Кыргызстан не ограничился беседой с одной представительницей профессии, а опросил несколько артисток, которые ежегодно в период новогодних праздников перевоплощаются в сказочную героиню - Снегурочку.

1. Пьяные клиенты. Алкоголь на празднике - это предсказуемо, но люди часто ведут себя очень неприятно. А мужчины так вообще включают мачо из 90-х и начинают глупо подшучивать и флиртовать.

2. Заказчики, которые, обращаясь к профессиональным артистам за шоу, торгуются, как на базаре! Неужели непонятно, что качественный новогодний праздник не может стоить 3 копейки? Артисты, вместо того чтобы побыть с семьей, веселят народ. И они не должны делать это бесплатно.

3. Клиенты, которые думают, что они у нас единственные. Такие люди постоянно задерживают мероприятие. У нас, конечно, народ славится своей "пунктуальностью", но когда у тебя даже поход в туалет рассчитан по минутам, то такие задержки очень напрягают.

4. Коллеги, которые соглашаются работать за гроши. Нужно уважать свой труд и хоть как-то держать марку. Тем более нельзя забывать о профессиональной солидарности. Профессионал - не дешевый шабашник. Он гарантирует качество.

5. Все те, кто старается напоить. Вот прям традиция уже появилась у людей, что "любимые герои должны быть пьяными".

6. Люди, которые учат нас, артистов, как нужно работать. Они "профессионально" наставляют мастера своего дела с многолетним опытом. Для чего тогда мы учились?

7. Наглые родители и их избалованные дети. Они готовы разорвать всех, только чтобы их ребенок прочитал стишок Деду Морозу и Снегурочке или сфотографировался с любимыми героями. Дети - это, конечно, здорово, но мы физически не можем уделить внимание каждому ребенку.

8. Раздражают родители, которые мешают детям смотреть представления. Они выпихивают своих деток вперед, "чтобы лучше было видно", совершенно не думая о других малышах. В итоге здоровенные мамы и папы стоят перед сценой, а увидев Деда Мороза, радостно забывают обо всем на свете. Даже о своей детворе.

9. Взрослые мальчики на новогодних корпоративах, которые пытаются познакомиться. Никакой веры в волшебство! Тем более Снегурочка может быть замужем.

10. Родители, уговаривающие выпить Деда Мороза. Этот стереотип очень мешает. Постоянно приходится спасать дедушку, проявляя чудеса сообразительности. Потому что нет для Снегурки большей проблемы, чем пьющий Дед Мороз! Я всегда объясняю, что дед может растаять.