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Афиша недели (26-30 декабря)

Источник:
http://24.kg/kultura/42290_afi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399375-ru.html

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25 декабря 2016, 19:00       Комментарии

"Афиша" поможет провести предновогоднюю неделю и настроиться на праздничную волну.
Сходите с ребенком на балет "Щелкунчик" или в театр. "Красавица и чудовище", "Снежная королева", "Новогодние приключения в лесу", "Королевство кривых зеркал", "Чудеса под Новый год" - есть из чего выбрать. В кинотеатрах наконец-то покажут мультфильмы.
На благотворительной ярмарке можно будет приобрести елочные игрушки, новогодний декор, открытки ручной работы, интерьерные игрушки и множество других сувениров и изделий мастеров.

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