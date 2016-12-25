Афиша недели (26-30 декабря)

25 декабря 2016, 19:00 Комментарии

"Афиша" поможет провести предновогоднюю неделю и настроиться на праздничную волну.

Сходите с ребенком на балет "Щелкунчик" или в театр. "Красавица и чудовище", "Снежная королева", "Новогодние приключения в лесу", "Королевство кривых зеркал", "Чудеса под Новый год" - есть из чего выбрать. В кинотеатрах наконец-то покажут мультфильмы.

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести елочные игрушки, новогодний декор, открытки ручной работы, интерьерные игрушки и множество других сувениров и изделий мастеров.