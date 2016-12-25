Москва — Бишкек и обратно. Чем встречает "Жуковский" кыргызстанцев

25 декабря 2016, 18:55 Комментарии

По словам представителя международного авиационного холдинга ОАО "Рампорт Аэро" Галины Тельпиз, новое направление будет пользоваться успехом у пассажиров.

"По нашим исследованиям, многие граждане Кыргызстана, находящиеся в России, живут именно в этой зоне - Люберцы, Котельники. Я надеюсь, что аэропорт "Жуковский" станет основным для них. Кроме того, стоимость наземного транспорта, на котором можно добраться до воздушной гавани, здесь ниже, более того, дешевле и билет на самолет", - сказала Тельпиз.

Она пояснила, что добраться до аэропорта можно на метро и электричке.

"На метро кыргызстанцы добираются до станции "Котельники", а потом до "Жуковского" на шаттл-басе - всего 40 минут, и они на месте. Стоимость билета - 79 рублей, и там действуют московские проездные. Автобус новый, комфортабельный, теплый, с большими отсеками для багажа. Есть приспособления для удобства инвалидов", - рассказала менеджер.

А на электричке можно выехать с Казанского вокзала и добраться до конечной станции, откуда на такси через 10 минут кыргызстанцы окажутся в "Жуковском", пояснила она.

Минимальная цена авиаперелета - всего 140 долларов (около 10 000 сомов) в обе стороны. При этом билеты можно покупать онлайн.