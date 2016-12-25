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Мирзиёев: мне пишут письма из Кыргызстана

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399373-ru.html

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Сапар Исаков: Кыргызстан доволен результатами переговоров с Узбекистаном

25 декабря 2016, 18:23       Комментарии

Узбекский лидер в субботу во дворце "Форумлар мажмуаси" провел переговоры с кыргызстанским коллегой Алмазбеком Атамбаевым, прибывшим с рабочим визитом в Самарканд.
Он выразил признательность главе Кыргызстана за искренние соболезнования в связи с кончиной первого президента Узбекистана и за почтение им светлой памяти Ислама Каримова.
"Сегодня вы почтили память первого президента Узбекистана. Ислам Абдуганиевич рассказывал о вашем разговоре последний раз. Он сказал мне готовиться к тому, что мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек. Все, что он говорил, теперь нужно исполнить. За эти три месяца ваша делегация приезжала к нам, наша ездила к вам, очень много позитивного произошло у двух наших народов. Они этого очень долго ждали", - сказал Мирзиёев.
По его словам, визит Атамбаева свидетельствует о заинтересованности Бишкека в развитии отношений с Ташкентом.
"В последнее время активизировались наши отношения. За последние три месяца делегация Кыргызстана посетила Узбекистан, а наша делегация с ответным визитом побывала у вас. И мне сейчас даже пишут письма из Кыргызстана", - признался узбекский президент.
Он подчеркнул, что народы обеих республик долго ждали потепления отношений.

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