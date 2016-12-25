Исаков: Мирзиёев лично проводил Атамбаева в аэропорт

25 декабря 2016, 18:13 Комментарии

По его словам, поездка прошла на высоком уровне, "мы очень довольны результатами".

"Не хочу забегать далеко вперед, но отмечу, что все идет на позитивном уровне. Необходимо доработать некоторые детали, и уже по итогам наших принципиальных договоренностей мы проведем брифинг через пару месяцев", - заявил Исаков.

Он отметил, что это первый визит главы иностранного государства после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана.

"Это вдвойне отрадно. Шавкат Миромонович лично проводил Алмазбека Шаршеновича в аэропорт. У кыргызской делегации сложились самые позитивные впечатления от визита. Мы получили от глав государств четкие поручения, которые должны отработать в течение месяца. Будем работать день и ночь, чтобы выполнить все поручения", - добавил Исаков.

Визит Атамбаева в Узбекистан состоялся 24 декабря. Глава государства возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова и провел переговоры с Мирзиёевым.