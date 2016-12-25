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Мирзиёев: мне пишут письма из КыргызстанаМирзиёев: мне пишут письма из КыргызстанаМЧС: В Бишкеке пожар в здании "Айпери" еще не ликвидированМЧС: В Бишкеке пожар в здании "Айпери" еще не ликвидирован

Исаков: Мирзиёев лично проводил Атамбаева в аэропорт

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399371-ru.html

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Видео — А.Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана И.Каримова

25 декабря 2016, 18:13       Комментарии

По его словам, поездка прошла на высоком уровне, "мы очень довольны результатами".
"Не хочу забегать далеко вперед, но отмечу, что все идет на позитивном уровне. Необходимо доработать некоторые детали, и уже по итогам наших принципиальных договоренностей мы проведем брифинг через пару месяцев", - заявил Исаков.
Он отметил, что это первый визит главы иностранного государства после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана.
"Это вдвойне отрадно. Шавкат Миромонович лично проводил Алмазбека Шаршеновича в аэропорт. У кыргызской делегации сложились самые позитивные впечатления от визита. Мы получили от глав государств четкие поручения, которые должны отработать в течение месяца. Будем работать день и ночь, чтобы выполнить все поручения", - добавил Исаков.
Визит Атамбаева в Узбекистан состоялся 24 декабря. Глава государства возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова и провел переговоры с Мирзиёевым.

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