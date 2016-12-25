На 61-м году жизни скончался экс-глава МВД КР Болотбек Ногойбаев

25 декабря 2016, 16:30 Комментарии

Бишкек, 25 декабря /Кабар/. Министерство внутренних дел КР с прискорбием сообщает, на 61 году жизни скончался ветеран милиции, доктор юридических наук, генерал-лейтенант милиции, государственный деятель Ногойбаев Болотбек Бердибекович.

Ногойбаев Болотбек Бердибекович, родился 10 ноября 1955 года в с. Тельман Чуйской области Киргизской ССР. Получил высшее образование, окончил КГУ в 1983 году, Академию МВД СССР в 1987 году. Специальность - правоведение. Имеет звание генерал-лейтенант милиции.

За свою продолжительную карьеру длиной в 40 лет Болотбек Бердибекович в различныхдолжностях оперативно-начальствующего состава ОВД Кыргызской Республики. Занимал должности начальника ОВД Свердловского района г. Фрунзе, начальника УУР МВД Кыргызской Республики, начальника УВД Ошской области, начальника ГУУР МВД Кыргызской Республики, заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики, директора Агентства по контролю наркотиков Кыргызской Республики, а с февраля 2007 года по январь 2008 года занимал должности министра внутренних дел Кыргызской Республики и вновь был назначен директором Агентства по контролю наркотиков Кыргызской Республики.

За свою продолжительную карьеру длиной в 40 лет Болотбек Бердибекович в различных должностях и прошел сложный путь от оперуполномоченного линейного отдела до министра внутренних дел Кыргызской Республики. Находясь, на заслуженном отдыхе, оказывал неоценимую практическую и методическую помощь ветеранам и молодежи. Воспитал не одно поколение работников органов внутренних дел, заслужив высокий авторитет опытного наставника.

За добросовестную службу неоднократно поощрялся государственными наградами, в том числе такими как: "Юбилейная медаль "Манас 1000 лет", Почетная Грамота Кыргызской Республики и медалью "Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн" 1 степени.

Болотбек Бердибекович отличали незаурядные организаторские способности, требовательность, ответственность, уважительное отношение к людям.

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел Кыргызской Республики выражает искрение соболезнования родным и близким столь достойного человека.