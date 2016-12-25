Как каскадеры Кыргызстана снимались в русской "Игре престолов"

25 декабря 2016, 16:30 Комментарии

Создатели "Адмирала", "Турецкого гамбита", "Дневного" и "Ночного дозора" доверили сложнейшие экшн-трюки исторического фильма, которые они рассчитывали воссоздать с помощью компьютерной графики, профессионалам - кыргызстанским каскадерам.

Перед мировой премьерой один из трюкачей, член группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts - Жамиль Жуматаев побеседовал с редакцией Sputnik Кыргызстан и рассказал, как влился в российский фильм, к съемкам которого готовились целых семь лет.

- Жамиль, расскажите, как вы попали на съемки исторического фильма режиссера Андрея Кравчука? Когда и где он снимался?

- Нашу каскадерскую группу пригласили на подготовительные постановки еще в 2014 году. Как вы знаете, кинофильм создавался в течение семи лет, а снимался полгода. Съемки начались в марте 2015 года, основные действия происходили в Симферопольском районе Крыма, а также в Бахчисарае и на мысе Фиолент Севастопольского района. Картину снял призер Берлинского кинофестиваля Андрей Кравчук, продюсерами выступают гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также Анатолий Максимов и Леонид Верещагин ("Дневной дозор", "Ночной дозор").

- Было потрачено семь лет? Так о чем фильм, если он создавался так долго?

- Действие происходит в раннем средневековье в Киевской Руси. В центре сюжета борьба за власть трех сыновей великого князя Киевского Святослава. Старший Ярополк случайно убивает на охоте своего брата Олега, за что ему вынужден мстить младший - Владимир.

Экранизация фильма была полностью завершена еще летом прошлого года. Потом целый год шел пост-продакшн - монтаж, подготовка к прокату и реклама. По моим сведениям, общий бюджет ленты составил 1,2 миллиарда рублей.

- К каким проделкам и уловкам прибегала ваша группа, чтобы воспроизвести захватывающую экшн-сцену?

- Наша команда участвовала в тяжелых трюковых сценах - конных маневрах, постановке и исполнении боевых сцен с разными видами оружия, в сценических движениях. В одном из трюков человек даже горел. Это самые интересные моменты фильма.

- А сколько кыргызстанских каскадеров в вашей команде?

- Всего было девять кыргызстанцев, задействованных в исполнении трюков разных сложностей. Мы к основным съемкам готовились полтора месяца. В батальной съемке участвовали два месяца.

Так получилось, что самые сложные трюки, которые российские режиссеры рассчитывали поставить с помощью компьютерной графики, мы исполнили вживую.

- Как ваши действия были восприняты режиссером и продюсерами?

- Очень хорошо, сразу же после съемок в "Викинге" посыпались приглашения в другие российские фильмы. Было предложено сняться в исторической драме "Легенда о Коловрате", которая считается русским аналогом знаменитого американского блокбастера "300 спартанцев".

- В чем заключается сложность трюков?

- К примеру, во время съемок российского фильма "Дневной дозор" режиссера Тимура Бекмамбетова руководителем нашей каскадерской группы Жайдарбеком Кунгужиновым был поставлен уникальный трюк со скачущей лошадью, пробивающей каменную стену. В фильме "Викинги" тоже есть такие эпизоды.

- А с кем вам посчастливилось ближе познакомиться во время съемочного процесса?

- С режиссером, который оценил нашу работу на должном уровне, с актером Владимиром Епифанцевым.

- В каких еще зарубежных и голливудских картинах вы снимались?

- В активе нашей группы такие фильмы, как "Неудержимые-2", "47 ронинов", "Конан Варвар", "Мын бала", "Шал", "Рэкетир", а также популярные сериалы "Марко Поло" и "Эртургрул".

"Игра престолов" - американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина. В нем рассказывается о борьбе за власть нескольких знатных родов (великих домов). Представители дома Старков - одни из главных персонажей. Седьмой сезон сериала выйдет на телеэкраны летом 2017 года.