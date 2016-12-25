Атамбаев соболезнует Путину в связи с крушением самолета в Сочи

25 декабря 2016, 16:43 Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе России Владимиру Путину в связи с крушением самолета в районе Сочи, сообщила пресс-служба главы государства.

"Выражаю искренние соболезнования от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично, прошу передать слова поддержки семьям погибших", - говорится в телеграмме президента КР.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса лайнера обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу "Хмеймим" в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".