Как выглядят новогодние елки в разных городах мира

25 декабря 2016, 14:44 Комментарии

Обычай украшать елку зародился в Германии. Бытует версия, что начало традиции положил реформатор Мартин Лютер.

В 1513 году, возвращаясь домой в канун Рождества, Лютер восхитился красотой звезд, усыпавших небосвод так густо, что казалось, будто кроны деревьев искрятся. Дома он поставил на стол елочку и украсил ее свечами, а на верхушку водрузил звезду - в память о звезде Вифлеемской.

В Россию традиция украшения новогодней елки пришла благодаря Петру I, но во время Первой мировой войны император Николай II посчитал ее "вражеской" и категорически запретил ей следовать. После революции запрет отменили.

Первую "общественную" елку при советской власти установили в Михайловском артиллерийском училище (Петербург) 31 декабря 1917 года. Однако с 1926-го украшение ели стало преступлением: ЦК ВКП(б) назвал обычай "антисоветским".

Считается, что "реабилитация" елки началась с небольшой заметки в газете "Правда", опубликованной 28 декабря 1935 года. Речь шла об инициативе организовать для детей праздник с новогодним деревом. Подписал заметку второй секретарь ЦК компартии Украины Постышев. Сталин согласился.

В 1935 году был организован первый новогодний утренник с наряженной лесной красавицей. А в канун 1938-го в Колонном зале Дома союзов установили 15-метровую ель с 10 тысячами украшений и игрушек, ставшую с тех пор традиционной.

Церемонию зажжения главной новогодней елки Кыргызстана и сказочных декораций смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>