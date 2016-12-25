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Как выглядят новогодние елки в разных городах мира

 

Фотографии: sputnik.kg

          

Источник:
http://ru.sputnik.kg/photo/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399360-ru.html

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25 декабря 2016, 14:44       Комментарии

Обычай украшать елку зародился в Германии. Бытует версия, что начало традиции положил реформатор Мартин Лютер.
В 1513 году, возвращаясь домой в канун Рождества, Лютер восхитился красотой звезд, усыпавших небосвод так густо, что казалось, будто кроны деревьев искрятся. Дома он поставил на стол елочку и украсил ее свечами, а на верхушку водрузил звезду - в память о звезде Вифлеемской.
В Россию традиция украшения новогодней елки пришла благодаря Петру I, но во время Первой мировой войны император Николай II посчитал ее "вражеской" и категорически запретил ей следовать. После революции запрет отменили.
Первую "общественную" елку при советской власти установили в Михайловском артиллерийском училище (Петербург) 31 декабря 1917 года. Однако с 1926-го украшение ели стало преступлением: ЦК ВКП(б) назвал обычай "антисоветским".
Считается, что "реабилитация" елки началась с небольшой заметки в газете "Правда", опубликованной 28 декабря 1935 года. Речь шла об инициативе организовать для детей праздник с новогодним деревом. Подписал заметку второй секретарь ЦК компартии Украины Постышев. Сталин согласился.
В 1935 году был организован первый новогодний утренник с наряженной лесной красавицей. А в канун 1938-го в Колонном зале Дома союзов установили 15-метровую ель с 10 тысячами украшений и игрушек, ставшую с тех пор традиционной.
Церемонию зажжения главной новогодней елки Кыргызстана и сказочных декораций смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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