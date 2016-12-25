НОМИНАНТЫ #премия АРАКЕТ2016

25 декабря 2016, 14:47 Комментарии

Бишкек, 25 декабря /Кабар/. Ассоциация отечественных производителей и группа в facebook "Покупай кыргызское! Производство - основа развития" представляют национальную премию "АРАКЕТ-2016" лучшим местным производителям страны. Это первая некоммерческая премия такого плана.

Данная народная премия будет присуждаться ежегодно за исключительные достижения и инициативы бизнеса в различных категориях на республиканском уровне. Лауреатами выступают лучшие компании-производители, бренды Кыргызстана. Премия "АРАКЕТ" - это показатель исключительности компании в глазах профессионального сообщества и потребителей. Она нацелена на получение объективной и независимой оценки и проводится посредством открытого он-лайн голосования пользователей в социальной сети Facebook в группе "Покупай кыргызское!", а также тщательно отобранным профессиональным сообществом.

Проголосовать за лучшую отечественную компанию вы можете до 25 декабря 2016 года включительно по следующей ссылке https://www.facebook.com/groups/726791410771877/?fref=ts. На он-лайн голосование выставлено 11 номинаций, около 50 отечественных компаний. Победитель определяется методом простого большинства и официально объявляется на торжественной церемонии вручения национальной премии "АРАКЕТ-2016" в государственной резиденции "Ала-Арча" 13 января 2017 года.

Полный список номинантов можете найти в рубрике "Made in KG".

Номинация "ЛУЧШИЙ ЭКОБРЕНД"

(номинанты выдвинуты Аграрной платформой Кыргызстана)

Показатели признания: Лучший производитель натуральной и органической продукции, внёсший огромный вклад в развитие органики, а также в популяризации, продвижении органических продуктов.

● ОА KYRGYZ ORGANIC / г. Бишкек

Производство органических продуктов питания, сухих завтраков и хлеба.

● СОКИ NATURAL / г. Ноокат и Ош.

Натуральные соки. Выращиваются и производятся из сочных яблок Ноокатского района.

● БИОКООПЕРАТИВ "АЛЫШ-ДАН" / г. Баткен.

Единственный производитель органического абрикоса в КР.

● КООПЕРАТИВ "БИО ХЛОПОК" / г. Жалал-Абад.

Выращивание 100% органического хлопка на экспорт.

Номинация "САМОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"

Показатели признания: Перспектива - это будущие возможности. Выдержать такое способен не всякий бизнес. Продержавшихся и нацеленных на перспективу ждут премиальные рынки, премиальные доходы, лучшее конкурентое преимущество. В номинации выбирается самая перспективная компания-производитель.

● АССОЦИАЦИЯ ОРЕХОВОДОВ И ЛЕСОВОДОВ / г. Жалал-Абад

Организация хозяйства по интенсивному выращиванию отечественного грецкого ореха на 100 га.

● ЧП ИСМАИЛОВ КАРЫПБЕК / г. Бишкек

Интенсивное выращивание малины на 5 га (урожай 5 тонн каждые два дня).

● ОсОО "ЭФТАР АГРО" (Курпайская ГЭС) / г. Жалал-Абад

Выращивание радужной форели (лучшая рыба по версии "Forbes").

● ОсОО "АЗРА ФРУКТЫ" / г. Талас, с. Сокулук

Интенсивный яблочный сад на 100 га (55 га в с. Сокулук, 45 га в г. Талас).

● ОсОО "МиМЭК" (малая и микроэнергетика) / г. Бишкек

Строительство мини-ГЭС в Бишкеке от 400 Вт до 10000 кВт в час.

Номинация "ЛУЧШИЙ СЕРВИС (УСЛУГА) ГОДА"

Показатели признания: Без сервиса и сферы услуг экономика не может считаться полной и разносторонней. Компании, предоставляющие услуги, также важны как и производители реального товара. Они вносят значительный вклад в развитие экономики любого государства. Это может быть как сфера HoReCa (гостиницы, рестораны, пансионаты), так и туристические, логистические фирмы; приложения, создающие и продвигающие IT-технологии; любые другие проекты по развитию сервиса и услуг.

● ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ / г. Бишкек

Создание специальной зоны и благоприятных условий для развития IT-технологий

● ЭТНО-РЕЗОРТ "SUPARA ЧУНКУРЧАК" / Чуйская область

Организация центра отдыха нового формата. Бешик-бунгало в виде кыргызской национальной колыбели из экологически чистых материалов, кумысолечение, юрточный отель, горнолыжная база.

● СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ "ФРУНЗЕ" / г. Бишкек, Жалал-Абад

Динамично развивающаяся мультиформатная розничная сеть. Широкий ассортимент товаров и услуг по выгодным ценам.

● ТЦ "АЮ GRAND COMFORT" / г. Бишкек

Все для дома и строительства. Организация торгового центра с удобной навигацией и самой большой парковкой в Бишкеке.

● СЕТЬ МАГАЗИНОВ "КАНЫКЕЙ" / Чуйская область

Организация розничной торговли в регионах.