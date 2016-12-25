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НОМИНАНТЫ #премия АРАКЕТ2016

Источник:
http://kabar.kg/MadeinKG/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399359-ru.html

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Номинанты #премия АРАКЕТ-2016

Номинанты #премии АРАКЕТ-2016

Номинанты #премии АРАКЕТ2016: "Самый масштабный отечественный проект", "Лучшее инновационное производство"

В Кыргызстане стартовало голосование на первую национальную премию "АРАКЕТ-2016"

Успейте сделать выбор и проголосовать за достойного номинанта на #ONE MAGAZINE AWARDS 2016

25 декабря 2016, 14:47       Комментарии

Бишкек, 25 декабря /Кабар/. Ассоциация отечественных производителей и группа в facebook "Покупай кыргызское! Производство - основа развития" представляют национальную премию "АРАКЕТ-2016" лучшим местным производителям страны. Это первая некоммерческая премия такого плана.
Данная народная премия будет присуждаться ежегодно за исключительные достижения и инициативы бизнеса в различных категориях на республиканском уровне. Лауреатами выступают лучшие компании-производители, бренды Кыргызстана. Премия "АРАКЕТ" - это показатель исключительности компании в глазах профессионального сообщества и потребителей. Она нацелена на получение объективной и независимой оценки и проводится посредством открытого он-лайн голосования пользователей в социальной сети Facebook в группе "Покупай кыргызское!", а также тщательно отобранным профессиональным сообществом.
Проголосовать за лучшую отечественную компанию вы можете до 25 декабря 2016 года включительно по следующей ссылке https://www.facebook.com/groups/726791410771877/?fref=ts. На он-лайн голосование выставлено 11 номинаций, около 50 отечественных компаний. Победитель определяется методом простого большинства и официально объявляется на торжественной церемонии вручения национальной премии "АРАКЕТ-2016" в государственной резиденции "Ала-Арча" 13 января 2017 года.
Полный список номинантов можете найти в рубрике "Made in KG".
Номинация "ЛУЧШИЙ ЭКОБРЕНД"
(номинанты выдвинуты Аграрной платформой Кыргызстана)
Показатели признания: Лучший производитель натуральной и органической продукции, внёсший огромный вклад в развитие органики, а также в популяризации, продвижении органических продуктов.
● ОА KYRGYZ ORGANIC / г. Бишкек
Производство органических продуктов питания, сухих завтраков и хлеба.
● СОКИ NATURAL / г. Ноокат и Ош.
Натуральные соки. Выращиваются и производятся из сочных яблок Ноокатского района.
● БИОКООПЕРАТИВ "АЛЫШ-ДАН" / г. Баткен.
Единственный производитель органического абрикоса в КР.
● КООПЕРАТИВ "БИО ХЛОПОК" / г. Жалал-Абад.
Выращивание 100% органического хлопка на экспорт.
Номинация "САМОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
Показатели признания: Перспектива - это будущие возможности. Выдержать такое способен не всякий бизнес. Продержавшихся и нацеленных на перспективу ждут премиальные рынки, премиальные доходы, лучшее конкурентое преимущество. В номинации выбирается самая перспективная компания-производитель.
● АССОЦИАЦИЯ ОРЕХОВОДОВ И ЛЕСОВОДОВ / г. Жалал-Абад
Организация хозяйства по интенсивному выращиванию отечественного грецкого ореха на 100 га.
● ЧП ИСМАИЛОВ КАРЫПБЕК / г. Бишкек
Интенсивное выращивание малины на 5 га (урожай 5 тонн каждые два дня).
● ОсОО "ЭФТАР АГРО" (Курпайская ГЭС) / г. Жалал-Абад
Выращивание радужной форели (лучшая рыба по версии "Forbes").
● ОсОО "АЗРА ФРУКТЫ" / г. Талас, с. Сокулук
Интенсивный яблочный сад на 100 га (55 га в с. Сокулук, 45 га в г. Талас).
● ОсОО "МиМЭК" (малая и микроэнергетика) / г. Бишкек
Строительство мини-ГЭС в Бишкеке от 400 Вт до 10000 кВт в час.
Номинация "ЛУЧШИЙ СЕРВИС (УСЛУГА) ГОДА"
Показатели признания: Без сервиса и сферы услуг экономика не может считаться полной и разносторонней. Компании, предоставляющие услуги, также важны как и производители реального товара. Они вносят значительный вклад в развитие экономики любого государства. Это может быть как сфера HoReCa (гостиницы, рестораны, пансионаты), так и туристические, логистические фирмы; приложения, создающие и продвигающие IT-технологии; любые другие проекты по развитию сервиса и услуг.
● ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ / г. Бишкек
Создание специальной зоны и благоприятных условий для развития IT-технологий
● ЭТНО-РЕЗОРТ "SUPARA ЧУНКУРЧАК" / Чуйская область
Организация центра отдыха нового формата. Бешик-бунгало в виде кыргызской национальной колыбели из экологически чистых материалов, кумысолечение, юрточный отель, горнолыжная база.
● СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ "ФРУНЗЕ" / г. Бишкек, Жалал-Абад
Динамично развивающаяся мультиформатная розничная сеть. Широкий ассортимент товаров и услуг по выгодным ценам.
● ТЦ "АЮ GRAND COMFORT" / г. Бишкек
Все для дома и строительства. Организация торгового центра с удобной навигацией и самой большой парковкой в Бишкеке.
● СЕТЬ МАГАЗИНОВ "КАНЫКЕЙ" / Чуйская область
Организация розничной торговли в регионах.

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