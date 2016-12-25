Экс-министр Ногойбаев воспитал не одно поколение милиционеров — МВД

25 декабря 2016, 14:28 Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. Экс-министр Болотбек Ногойбаев воспитал не одно поколение милиционеров за свою продолжительную карьеру длиной в 40 лет, сообщила пресс-служба МВД.

Болотбек Ногойбаев в субботу утром скончался в одной из больниц после осложнений от гриппа. Ему был 61 год.

За свою продолжительную карьеру Болотбек Бердибекович прошел сложный путь от оперуполномоченного линейного отдела до министра внутренних дел Кыргызстана, отметили в МВД.

"Находясь на заслуженном отдыхе, он оказывал неоценимую практическую и методическую помощь ветеранам и молодежи. Воспитал не одно поколение работников органов внутренних дел, заслужив высокий авторитет опытного наставника. За добросовестную службу неоднократно поощрялся государственными наградами, в том числе такими, как юбилейная медаль "Манас 1000 лет", Почетная грамота Кыргызской Республики и медаль "За доблестную службу" I степени", - отметили в министерстве.

Болотбека Ногойбаева отличали незаурядные организаторские способности, требовательность, ответственность, уважительное отношение к людям, вспоминают коллеги.

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел выражают искренние соболезнования родным и близким этого достойного человека.

Экс-министра похоронят в понедельник на Ала-Арчинском кладбище. Панихида по Ногойбаеву начнется на территории МВД в 10.00.