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Экс-министр Ногойбаев воспитал не одно поколение милиционеров — МВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399357-ru.html

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Экс-министр юстиции обвинила Аиду Салянову в трусости

25 декабря 2016, 14:28       Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. Экс-министр Болотбек Ногойбаев воспитал не одно поколение милиционеров за свою продолжительную карьеру длиной в 40 лет, сообщила пресс-служба МВД.
Болотбек Ногойбаев в субботу утром скончался в одной из больниц после осложнений от гриппа. Ему был 61 год.
За свою продолжительную карьеру Болотбек Бердибекович прошел сложный путь от оперуполномоченного линейного отдела до министра внутренних дел Кыргызстана, отметили в МВД.
"Находясь на заслуженном отдыхе, он оказывал неоценимую практическую и методическую помощь ветеранам и молодежи. Воспитал не одно поколение работников органов внутренних дел, заслужив высокий авторитет опытного наставника. За добросовестную службу неоднократно поощрялся государственными наградами, в том числе такими, как юбилейная медаль "Манас 1000 лет", Почетная грамота Кыргызской Республики и медаль "За доблестную службу" I степени", - отметили в министерстве.
Болотбека Ногойбаева отличали незаурядные организаторские способности, требовательность, ответственность, уважительное отношение к людям, вспоминают коллеги.
Руководство и личный состав Министерства внутренних дел выражают искренние соболезнования родным и близким этого достойного человека.
Экс-министра похоронят в понедельник на Ала-Арчинском кладбище. Панихида по Ногойбаеву начнется на территории МВД в 10.00.

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