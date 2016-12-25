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Сапар Исаков рассказал об итогах рабочего визита Президента А.Атамбаева в Узбекистан

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399356-ru.html

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До середины января состоятся несколько раундов переговоров с Узбекистаном по делимитации и демаркациии границ, - С. Исаков

25 декабря 2016, 14:06       Комментарии

Бишкек, 25 декабря /Кабар/. Заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР Сапар Исаков рассказал об итогах рабочего визита Президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан по возвращению кыргызской делегации в Бишкек. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР. "Я бы хотел отметить, что рабочий визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в город Самарканд Республики Узбекистан прошел на самом высоком уровне. Мы очень довольны результатами. На двусторонних переговорах обсуждались все вопросы, которые стоят на повестке отношений двух стран. Я не хочу забегать далеко вперед, но отмечу, что мы идем на позитивном уровне. Необходимо доработать некоторые детали и уже по итогам наших принципиальных договоренностей мы сделаем брифинг через пару месяцев", - заявил Сапар Исаков. Он ометил, что данный визит - первый визит руководителя иностранного государства после избрания Шавката Мирзиеева на пост Президента Узбекистана. "И это вдвойне отрадно. Также хотел бы отметить, что узбекская сторона, выйдя за все протокольные мероприятия, Шавкат Миромонович лично проводил Президента Алмазбека Атамбаева в аэропорт. У кыргызской делегации сложились самые позитивные впечатления от визита. Мы получили от глав государств четкие поручения, которые должны отработать в течение одного месяца. Будем работать день и ночь для того, чтобы исполнить все поручения, данные главами государств", - сказал Сапар Исаков. Отвечая на вопросы журналистов относительно делимитации и демаркации границ, заведующий отделом внешней политики заявил, что к сегодняшнему дню стороны описали около 70% общей территории наших границ. "Главы государств в ходе двусторонней встречи коснулись этого вопроса и дали поручения до середины января проработать все имеющиеся проблемы по границам. Соответствующие госорганы, отвечающие за делимитацию, демаркацию границ, будут скрупулезно заниматься этими вопросами. С большой уверенностью хочу отметить, что до середины января у сторон состоятся несколько раундов переговоров по демаркации и делимитации границ", - сообщил он. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Сапар Исаков отметил, что в ходе двусторонней встречи президентов Кыргызстана и Узбекистана в Самарканде были обсуждены все вопросы, которые сегодня стоят в повестке двусторонних отношений, в том числе региональные проекты и проекты, которые китайская сторона обозначает - проекты в рамках экономического пояса Шелкового пути. "Например, есть проект о трехсторонней железной дороге. Узбекская сторона поддержала позицию Кыргызской Республики по строительству железной дороги", - сказал в завершении заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента, добавив, что у трех государств нет никаких разногласий по проекту.

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