Некролог – Скончался экс-министр внутренних дел Болотбек Ногойбаев

25 декабря 2016, 14:02 Комментарии

На 61 году жизни скончался ветеран милиции, доктор юридических наук, генерал-лейтенант милиции, государственный деятель Ногойбаев Болотбек Бердибекович. Об этом сообщает МВД.

Б.Ногойбаев родился 10 ноября 1955 года в селе Тельман Чуйской области Киргизской ССР. Окончил КГУ в 1983 году, Академию МВД СССР в 1987 году. Специальность - правоведение. Имеет звание генерал-лейтенант милиции.

За свою продолжительную карьеру в 40 лет Болотбек Бердибекович работал на различных должностях оперативно-начальствующего состава ОВД Кыргызской Республики. Занимал должности начальника ОВД Свердловского района города Фрунзе, начальника УУР МВД, начальника УВД Ошской области, начальника ГУУР МВД, заместителя министра внутренних дел, директора Агентства по контролю наркотиков, а с февраля 2007 года по январь 2008 года занимал должности министра внутренних дел и вновь был назначен директором Агентства по контролю наркотиков Кыргызской Республики.

Болотбек Бердибекович прошел сложный путь от оперуполномоченного линейного отдела до министра внутренних дел Кыргызской Республики. Находясь на заслуженном отдыхе, оказывал неоценимую практическую и методическую помощь ветеранам и молодежи. Воспитал не одно поколение работников органов внутренних дел, заслужив высокий авторитет опытного наставника

За добросовестную службу неоднократно поощрялся государственными наградами, в том числе такими "Юбилейной медалью "Манас 1000 лет", Почетной грамотой Кыргызской Республики и медалью "Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн" 1 степени.

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел Кыргызской Республики выражает искрение соболезнования родным и близким.

Траурный митинг состоится в 10:00 26 декабря в мемориале славы МВД.