Минсоцразвития предлагает внести поправки в постановление о порядке предоставления путевок на санаторное-курортное лечение для ЛОВЗ

25 декабря 2016, 14:04 Комментарии

Министерство труда и социального развития предлагает внести поправки в постановление правительства "О порядке предоставления путевок на санаторно-курортное лечение лицам с ограниченными возможностями здоровья". Соответствующий проект министерство выносит на общественное обсуждение. По проекту, министерство предлагает внести редакционные изменения. Заменить термин "инвалид" на "лица с ограниченными возможностями здоровья".

Предлагается прописать, что по окончании срока лечения ЛОВЗ, санаторно-курортные учреждения в обязательном порядке обязаны сдать в Департамент социального обеспечения при уполномоченном органе заполненный "Обратный талон к путевке" и отчет официально на бумажных и электронных носителях согласно приложению". По действующей норме обязательство пре предоставлению обратного талона возложены на самих ЛОВЗ.

Кроме того предлагает прописать, что путевки не выдаются детям с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет. Дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет получают реабилитационные услуги в реабилитационных отделениях и центрах дневного пребывания.