Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
ясно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Некролог – Скончался экс-министр внутренних дел Болотбек НогойбаевНекролог – Скончался экс-министр внутренних дел Болотбек НогойбаевВ Кыргызстане средняя продолжительность жизни у мужчин на 8 лет ниже, чем у женщин, - НацстаткомВ Кыргызстане средняя продолжительность жизни у мужчин на 8 лет ниже, чем у женщин, - Нацстатком

Чемпионская игра "Азии MIX". Полная версия финала КВН

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399352-ru.html

Похожие новости

Топ-10 кыргызских песен по версии "наших тоев"

Ситора из "Азии MIX": как и обещала, выйду замуж

И так сойдет! "Бишкектеплосеть" выполняет работу лишь наполовину

Чем займутся члены "Азии MIX" после КВН, рассказал Эльдияр Кененсаров

Студентка из КРСУ прошла в четвертьфинал конкурса "Краса Вселенной"

25 декабря 2016, 14:00       Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. На сайте Первого канала появилось видео финальной игры Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.
Финал проходил в пятницу. За титул чемпиона боролись "Азия MIX" (Бишкек), Спарта" (Астана), "Радио Свобода" (Ярославль), Сборная Мурманска и Сборная Московского цирка. По итогам трех конкурсов коллектив из КР набрал 10,9 балла, "Спарта" - 10,6, Сборная Мурманска - 10,4, Сборная Московского цирка - 10,2, "Радио Свобода" - 9,5.
Таким образом, команда "Азия MIX" стала первым чемпионом КВН из Центральной Азии. Эфир транслировался на Первом канале в субботу.
Какие эмоции испытали участники команды "Азия MIX" после победы в финале Высшей лиги КВН, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум