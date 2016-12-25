Чемпионская игра "Азии MIX". Полная версия финала КВН

25 декабря 2016, 14:00 Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. На сайте Первого канала появилось видео финальной игры Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

Финал проходил в пятницу. За титул чемпиона боролись "Азия MIX" (Бишкек), Спарта" (Астана), "Радио Свобода" (Ярославль), Сборная Мурманска и Сборная Московского цирка. По итогам трех конкурсов коллектив из КР набрал 10,9 балла, "Спарта" - 10,6, Сборная Мурманска - 10,4, Сборная Московского цирка - 10,2, "Радио Свобода" - 9,5.

Таким образом, команда "Азия MIX" стала первым чемпионом КВН из Центральной Азии. Эфир транслировался на Первом канале в субботу.

Какие эмоции испытали участники команды "Азия MIX" после победы в финале Высшей лиги КВН, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>