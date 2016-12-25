Новый год с восточным колоритом

25 декабря 2016, 13:00 Комментарии

Некоторые кыргызстанцы могут позволить себе новогодние каникулы за рубежом. Путешествие всегда сулит новые знакомства, яркие впечатления и свежие эмоции. ИА "24.kg" расскажет, как не испортить отдых и не попасть на удочку аферистов.

Берег турецкий

Именно он привлекает большинство наших соотечественников из-за относительной дешевизны туров, авиабилетов, экскурсий. К тому же турецкие курорты ближе всего к Кыргызстану, а отсутствие визы делает их еще более востребованными, так как при желании можно найти дешевые билеты и слетать, к примеру, в Стамбул на выходные. Покупать для этого отдельный тур не требуется: забронировать гостиницу и добраться из аэропорта можно самостоятельно. Но это вариант на пару дней.

Если вас интересует встреча Нового года в заморской стране, лучше обратиться в туристическое агентство, которое подберет вам отель, развлечения и шоу-программу. И Турция, надо признать, в этом отношении не лучший вариант. Туристический сезон там длится с мая по октябрь. Учитывая напряженную обстановку в стране и участившиеся террористические атаки, спрос на путевки туда упал.

Экзотика и только

Большим спросом у кыргызстанцев, по мнению туроператоров, пользуется Таиланд. Уехать туда для встречи Нового года стремятся многие. Там понравится и шумным молодежным компаниям, и семьям с детьми, и парам в возрасте.

Десять дней отдыха в комфортабельном трехзвездочном отеле в Пхукете обойдутся в $1,4 тысячи, а в пятизвездочном - $3 тысячи.

Отдых в Паттайе гораздо дешевле. Тур с проживанием в трехзвездочном отеле стоит в среднем $900, а в пятизвездочном - $1,5 тысячи.

<ul> <li>Отечественные туристические агентства в основном предлагают туры других операторов. Вылеты зачастую осуществляются из Алматы. </li> </ul> Для посещения Таиланда придется получать визу. Консульский сбор отменен, заплатить придется только за оформление документов. При покупке тура агентство поможет получить визу и возьмет за это $20. Если вы хотите получить только визу, а тур покупать не намерены, ее стоимость составит $40.

Что касается правил въезда, то никаких прививок делать не придется. Это относится почти ко всей Юго-Восточной Азии. В Интернете можно найти страшилки про гепатит A и B, японский энцефалит, малярию, лихорадку, но фактически это не более чем миф.

Запах сандала

Самое дешевое предложение, которое удалось найти, это поездка на Гоа за $450 на человека в неделю. Однако к новогодним праздникам цена, естественно, вырастет. Учтите, это самый бюджетный вариант.

Проживание в четырехзвездочном отеле обойдется в $550-800 на человека за неделю. Виза также понадобится, а стоит она $50. Новогодние каникулы на Гоа на двоих обойдутся почти в $1,7 тысячи (авиаперелет из Алматы в обе стороны, встреча и проводы в аэропорту, проживание в отеле, завтраки).

Лучшим сезоном в Гоа считается период с конца октября до начала марта. С февраля по май температура воздуха держится на отметке 35 градусов.

<ul> <li>Некоторые туристические сайты предупреждают, что из Индии запрещено вывозить национальную валюту. </li> </ul> Для спокойного, неторопливого отдыха отлично подойдет Шри-Ланка (Цейлон). Большинство достопримечательностей природные.

Виза оформляется по прилету. Получив ее, туристы могут находиться в стране не более 30 дней. Ее стоимость составляет $35. Оплата производится только в долларах.

Турагентства предлагают одновременно посетить и Мальдивы. Недельные новогодние каникулы на двоих в четырехзвездочном отеле обойдутся в $3,78 тысячи.

Шейхи и пустыни

Безусловным лидером среди туристов являются Объединенные Арабские Эмираты. Кыргызстанцы в основном отдыхают в Дубае. Планируют встретить 2017 год в ОАЭ около трех тысяч граждан КР. Соотечественники предпочитают праздновать в русских ресторанах, так как там наиболее интересная развлекательная программа.

ОАЭ - мусульманская страна. Распитие алкогольных напитков в общественных местах здесь наказывается штрафом и тюремным заключением. Но купить алкоголь сложно. Он доступен в ресторанах и барах при отелях. В городских заведениях спиртные напитки не продаются. В Эмирате Шарджа действует сухой закон.

Цены на отдых в Дубае начинаются от $500 (без трансферта, экскурсий, праздничного ужина). Средняя же цена на новогодние праздники составляет $1-1,5 тысячи. Максимум может достичь и $10 тысяч на человека. При посещении ОАЭ необходимо оформить визу, которая стоит $80.

На празднование Нового года все туристы устремляются к башне Бурдж-Халифа, где собирается до 2 миллионов людей одновременно.

На заметку

<ul> <li>Практически во всех странах принято оставлять чаевые. Обычно добавляют 10 процентов к основному счету. </li> <li>В первые дни отдыха воздержитесь от местной кухни. Организм должен привыкнуть к новым гастрономическим нагрузкам. </li> <li>Не пейте воду из крана! Покупайте только бутилированную воду и сок.</li> <li>Международные переговоры дешевле из телефона-автомата в холле отеля, нежели в номере.</li> <li>От приставучих торговцев можно отвязаться, закричав: "Полиция!"</li> </ul> Находясь за границей, необходимо проявлять бдительность, осмотрительность и корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой. Оказавшись в сложной ситуации, обратитесь в посольство или консульство Кыргызстана. Вы все это учли? Тогда отличного отдыха!