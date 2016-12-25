"Бишкектеплосеть" устранила повреждение теплотрассы в районе КТУ им.Раззакова

25 декабря 2016, 12:31 Комментарии

ОАО "Бишкектеплосеть" устранила повреждение теплотрассы в районе Кыргызского технического университета им.Раззакова, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. По ее данным, в указанном районе произошло повреждение трубы - образовался свищ небольшого диаметра. Было произведено отключение насосной станции "КТУ" и от теплоснабжения были отключены корпусы КТУ, ряд домов по восточной стороне проспекта Айтматова.

"Ремонтная бригада устранила повреждение и в течение ближайшего часа будет произведено подключение объектов к теплоснабжению", - говорится в сообщении.

Мэрия города Бишкек просит горожан по вопросам, касающихся проблем с системой жизнеобеспечения и коммунального хозяйства обращаться на номера телефонов диспетчерских служб, горячих линий коммунальных предприятий и учреждений напрямую:

- 31-17-23 - диспетчерская служба МП "Бишкексвет";

- 60-19-01 - диспетчерская служба Бишкекского филиала ОАО "Кыргызтелеком";

- 33-88-22 - отдел качества обслуживания населения ОАО "Северэлектро";

- 61-11-69 - Call- центр ОАО "Бишкектеплосеть";

- 36-57-19, 30-07-67 - дежурные инженеры Центрального района ОАО "Бишкектеплосеть";

- 51-06-22, 21-74-06 - дежурный инженер Южного района ОАО "Бишкектеплосеть";

- 56-85-58 - диспетчерская служба ОАО "Бишкектеплосеть";

- 49-00-86, 49-02-65 - диспетчерская служба предприятия "Бишкектеплоэнерго";

- 21-28-47 - абонентский отдел предприятия "Бишкектеплоэнерго".