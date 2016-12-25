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Сапар Исаков: Кыргызстан доволен результатами переговоров с Узбекистаном

Источник:
http://knews.kg/2016/12/sapar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399348-ru.html

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25 декабря 2016, 12:33       Комментарии

Заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента Кыргызской Республики Сапар Исаков рассказал об итогах рабочего визита Атамбаева в Узбекистан по возвращению кыргызской делегации в Бишкек.
"Я бы хотел отметить, что рабочий визит Алмазбека Атамбаева в Самарканд прошел на самом высоком уровне. Мы очень довольны результатами. На двусторонних переговорах обсуждались все вопросы, которые стоят на повестке отношений двух стран. Я не хочу забегать далеко вперед, но отмечу, что мы идем на позитивном уровне. Необходимо доработать некоторые детали и уже по итогам наших принципиальных договоренностей мы проведем брифинг через пару месяцев", – заявил Сапар Исаков.
Он отметил, что данная поездка — первый визит руководителя иностранного государства после избрания Шавката Мирзиеева на пост резидента Узбекистана.
"И это вдвойне отрадно. Также хотел бы отметить, что узбекская сторона, выйдя за все протокольные мероприятия, Шавкат Миромонович лично проводил Алмазбека Атамбаева в аэропорт. У кыргызской делегации сложились самые позитивные впечатления от визита. Мы получили от глав государств четкие поручения, которые должны отработать в течение одного месяца. Будем работать день и ночь для того, чтобы исполнить все поручения, данные главами государств", –- сказал Исаков.
Заведующий отделом внешней политики заявил, что к сегодняшнему дню стороны описали около 70% общей территории наших границ.
"Главы государств в ходе двусторонней встречи коснулись этого вопроса и дали поручения до середины января проработать все имеющиеся проблемы по границам. Соответствующие госорганы, отвечающие за делимитацию, демаркацию, будут скрупулезно заниматься этими вопросами. С большой уверенностью хочу отметить, что до середины января у сторон состоятся несколько раундов переговоров по демаркации и делимитации границ", – сообщил он.
Сапар Исаков отметил, что в ходе двусторонней встречи президентов Кыргызстана и Узбекистана в Самарканде обсуждены все вопросы, которые сегодня стоят в повестке двусторонних отношений, в том числе региональные проекты и проекты в рамках экономического пояса Шелкового пути.
"Например, есть проект о трехсторонней железной дороге. Узбекская сторона поддержала позицию Кыргызской Республики", – сказал Исаков, добавив, что у трех государств нет никаких разногласий по проекту.

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