Топ-10 кыргызских песен по версии "наших тоев"

25 декабря 2016, 12:29 Комментарии

Редакция Sputnik Кыргызстан решила сделать подборку популярных песен, под которые танцуют гости тоев (банкетов).

Нынешнее кыргызское празднество невозможно представить без народной песни "Кара-жорго". Известно несколько вариантов песни, наиболее популярный - в исполнении Асель Касмакуновой.

Также не обойтись без песни Гульжигита Сатыбекова "Лейлектик кызга" (посвящение девушке из Лейлека. - Ред.), которая быстро обрела популярность и прославила исполнителя. Иногда она может звучать по 10 раз только на одном банкете.

Список хит-парада этого года также пополнился песней дуэта Курала Чокоева и Ильяза Андаша под названием "Сейдакматтын ыры" ("Песня Сейдакмата").

Среди популярных также композиция молодого певца Нурмата Садырова "Торгоюм" ("Мой жаворонок". - Ред.).

Не обойдется свадебный той без юмористического исполнения участниками телепроекта "Тамашоу" Азамата Исмаилова и Азимхана Рахатова песни "Келин келгенский" ("Прибытие невестки". - Ред.).

Не отстает от песни юмористов еще одна забавная композиция группы "МузАман" под названием "Дадагаң болуп кетейин".

В топе хитовых также песня Кайрата Примбердиева "Люблю только тебя".

"Мерседес" Расула Маматкулова сегодня на тоях часто исполняет молодой певец Данияр Эрматов.

Песня "Алдайсың" ("Обманываешь". - Ред.) Нурлана Насипа быстро обрела поклонников и стала одной из самых популярных на банкетах.

Замыкает список "Чистая любовь" Юлии Руцкой.