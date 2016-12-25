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Топ-10 кыргызских песен по версии "наших тоев"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399347-ru.html

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25 декабря 2016, 12:29       Комментарии

Редакция Sputnik Кыргызстан решила сделать подборку популярных песен, под которые танцуют гости тоев (банкетов).
Нынешнее кыргызское празднество невозможно представить без народной песни "Кара-жорго". Известно несколько вариантов песни, наиболее популярный - в исполнении Асель Касмакуновой.
Также не обойтись без песни Гульжигита Сатыбекова "Лейлектик кызга" (посвящение девушке из Лейлека. - Ред.), которая быстро обрела популярность и прославила исполнителя. Иногда она может звучать по 10 раз только на одном банкете.
Список хит-парада этого года также пополнился песней дуэта Курала Чокоева и Ильяза Андаша под названием "Сейдакматтын ыры" ("Песня Сейдакмата").
Среди популярных также композиция молодого певца Нурмата Садырова "Торгоюм" ("Мой жаворонок". - Ред.).
Не обойдется свадебный той без юмористического исполнения участниками телепроекта "Тамашоу" Азамата Исмаилова и Азимхана Рахатова песни "Келин келгенский" ("Прибытие невестки". - Ред.).
Не отстает от песни юмористов еще одна забавная композиция группы "МузАман" под названием "Дадагаң болуп кетейин".
В топе хитовых также песня Кайрата Примбердиева "Люблю только тебя".
"Мерседес" Расула Маматкулова сегодня на тоях часто исполняет молодой певец Данияр Эрматов.
Песня "Алдайсың" ("Обманываешь". - Ред.) Нурлана Насипа быстро обрела поклонников и стала одной из самых популярных на банкетах.
Замыкает список "Чистая любовь" Юлии Руцкой.

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