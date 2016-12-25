В Бишкеке организовали новогоднее представление для детей из реабилитационных центров

25 декабря 2016, 12:11 Комментарии

В Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоялось новогоднее представление для детей из реабилитационных центров. Как сообщает 25 декабря пресс-служба столичной мэрии, в мероприятии участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, полусироты, лети из малоимущих семей и воспитанники реабилитационных центров.

Мероприятие было организовано управлением социального развития мэрии Бишкека. Общая сумма использованных средств составила 369 тыс. сомов.

В своей поздравительной речи мэр Албек Ибраимов пожелал детям здоровья и исполнения желаний.