Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
ясно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Топ-10 кыргызских песен по версии "наших тоев"Топ-10 кыргызских песен по версии "наших тоев"Три лавины сошли на дороге Нарын — КазарманТри лавины сошли на дороге Нарын — Казарман

В Бишкеке организовали новогоднее представление для детей из реабилитационных центров

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399346-ru.html

Похожие новости

"Бишкектеплосеть" устранила повреждение теплотрассы в районе КТУ им.Раззакова

Трасса Бишкек — Ош вновь закрыта для проезда грузовиков

Все приграничные проблемы с Узбекистаном в Бишкеке обещают решить через месяц

Трассу Бишкек — Ош перекроют для обстрела лавиноопасных участков

И.Каримов планировал посетить Бишкек в сентябре, - президент Узбекистана Ш.Мирзиеев

25 декабря 2016, 12:11       Комментарии

В Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоялось новогоднее представление для детей из реабилитационных центров. Как сообщает 25 декабря пресс-служба столичной мэрии, в мероприятии участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, полусироты, лети из малоимущих семей и воспитанники реабилитационных центров.
Мероприятие было организовано управлением социального развития мэрии Бишкека. Общая сумма использованных средств составила 369 тыс. сомов.
В своей поздравительной речи мэр Албек Ибраимов пожелал детям здоровья и исполнения желаний.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум